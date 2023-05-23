「習近平著作選讀」出版 蔡奇6字推習思想

「習近平著作選讀第一卷、第二卷出版座談會22日在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。（新華社）

中共 中央書記處書記蔡奇昨天在出席「習近平 著作選讀」第一、二卷出版座談會時說，要把學習這一選讀作為「重大政治任務」，因此要深入開展主題教育 ，安排好學習工作，推動習近平思想「入腦入心入魂」。

中央社引述新華社報導，「習近平著作選讀」第一、二卷出版座談會昨天在北京召開，由中共中宣部長李書磊主持，中共中央和中國國家機關各有關部門負責人、各省區市和新疆生產建設兵團黨委宣傳部主要負責人等參加會議。蔡奇在會中發表講話時，作上述表示。

蔡奇說，編輯出版「習近平著作選讀」是黨中央作出的重大決定，是「黨和國家政治生活中的一件大事」。要把學習這一選讀，作為堅持用「習近平新時代中國特色社會主義思想」凝心鑄魂的「重大政治任務」。

他又說，要用學習這一選讀，推動把學習宣傳貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」和黨的20大精神引向深入，引導廣大黨員幹部更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

蔡奇提到，「習近平著作選讀」生動記錄了「以習近平同志為核心的黨中央」領導人民開創「中國特色社會主義新時代」，並不斷奪取新勝利的「偉大歷史進程」，是全黨全國各族人民深入學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」的「權威教材」。

他說，要透過學習這一選讀，全面系統深化對「習近平新時代中國特色社會主義思想」的理解，深刻把握這一重要思想的理論特質、科學體系、世界觀方法論和「宏大使命情懷」。

蔡奇強調，要「學出政治忠誠，學出使命擔當，學出實幹精神，學出深厚情懷，學出鬥爭本領，學出清醒堅定」，真正把學習成效轉化為改造主客觀世界的內在主動，轉化為全面建設社會主義現代化國家、全面推進「中華民族偉大復興」的實際行動。

他下令，要深入開展主題教育，把「習近平著作選讀」學習運用工作組織好、安排好，「推動『習近平新時代中國特色社會主義思想』入腦入心入魂」。