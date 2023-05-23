我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

「習近平著作選讀」出版 蔡奇6字推習思想

中國新聞組／北京23日電
「習近平著作選讀第一卷、第二卷出版座談會22日在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。（新華社）
「習近平著作選讀第一卷、第二卷出版座談會22日在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。（新華社）

中共中央書記處書記蔡奇昨天在出席「習近平著作選讀」第一、二卷出版座談會時說，要把學習這一選讀作為「重大政治任務」，因此要深入開展主題教育，安排好學習工作，推動習近平思想「入腦入心入魂」。

中央社引述新華社報導，「習近平著作選讀」第一、二卷出版座談會昨天在北京召開，由中共中宣部長李書磊主持，中共中央和中國國家機關各有關部門負責人、各省區市和新疆生產建設兵團黨委宣傳部主要負責人等參加會議。蔡奇在會中發表講話時，作上述表示。

蔡奇說，編輯出版「習近平著作選讀」是黨中央作出的重大決定，是「黨和國家政治生活中的一件大事」。要把學習這一選讀，作為堅持用「習近平新時代中國特色社會主義思想」凝心鑄魂的「重大政治任務」。

他又說，要用學習這一選讀，推動把學習宣傳貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」和黨的20大精神引向深入，引導廣大黨員幹部更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

蔡奇提到，「習近平著作選讀」生動記錄了「以習近平同志為核心的黨中央」領導人民開創「中國特色社會主義新時代」，並不斷奪取新勝利的「偉大歷史進程」，是全黨全國各族人民深入學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」的「權威教材」。

他說，要透過學習這一選讀，全面系統深化對「習近平新時代中國特色社會主義思想」的理解，深刻把握這一重要思想的理論特質、科學體系、世界觀方法論和「宏大使命情懷」。

蔡奇強調，要「學出政治忠誠，學出使命擔當，學出實幹精神，學出深厚情懷，學出鬥爭本領，學出清醒堅定」，真正把學習成效轉化為改造主客觀世界的內在主動，轉化為全面建設社會主義現代化國家、全面推進「中華民族偉大復興」的實際行動。

他下令，要深入開展主題教育，把「習近平著作選讀」學習運用工作組織好、安排好，「推動『習近平新時代中國特色社會主義思想』入腦入心入魂」。

習近平 中共 教育

上一則

港電鋸謀殺案 疑繼子殺後母逃海外 家庭積怨埋殺機

下一則

反送中被捕150人不起訴 港警低調通知

延伸閱讀

紐時分析：G7對中國 其人之道還治其人之身

紐時分析：G7對中國 其人之道還治其人之身
華爾街日報：習近平仿毛澤東大搞學習運動 挽救頹勢

華爾街日報：習近平仿毛澤東大搞學習運動 挽救頹勢
被封殺中國脫口秀演員曾來LA演出 也講過「野狗」

被封殺中國脫口秀演員曾來LA演出 也講過「野狗」
習選出版 蔡奇：推動習近平思想入腦入心入魂

習選出版 蔡奇：推動習近平思想入腦入心入魂

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」