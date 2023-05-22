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大四女帶娃上學 成績第1屢獲獎學金 但不提倡效仿

中國新聞組／北京22日電
小黎一家三口合照。(取材自封面新聞)
小黎一家三口合照。(取材自封面新聞)

「大四」、「帶娃」、「班級第一」、「獎學金拿到手軟」，這幾個標籤同時出現在23歲的小黎(化名)身上。最近，一位名叫「學生小黎媽媽」的帳號「火」了。她在簡介中寫道，「帶你看大學結婚生娃的快樂」，引發廣泛熱議。有網友在評論區表示，「太好了，按下人生加速鍵」。也有人認為，「不指責，也不提倡」。

來源：YouTube

封面新聞報導，「沒想到『火』了，很意外，但我不建議大家盲目效仿，要定義好自己的生活環境及條件再做決定。」當事人小黎以及她的丈夫小陳(化名)表示，目前很幸福，狀態不錯，能養好娃，也能好好工作學習。

兩年前的今天，21歲的小黎，和比自己大六歲的小陳結婚。小黎和老公是貴州遵義人，結婚時自己剛剛大專畢業，想提升自己又考上貴陽人文科技學院漢語言文學系。剛入學第一年的下學期，她懷孕了。「我和我老公也是得到法律認可的，所以我和我們雙方的家人、朋友都支持生下這個孩子。」小黎表示，自己父母也支持她。

「我身邊的老師和同學們也都很好。尤其是我的舍友們善良直率，都主動提出把寶寶帶來學校一起玩，所以這也是我第二次把孩子帶來學校。」小黎住在五人寢室，她解釋，孩子並非隨時都在學校，平時還是在遵義，由孩子奶奶帶，每天會打視頻電話。

至於學習成績，「我在班級排名第一，國家勵志獎學金我得過兩次，得過一次校級一等獎學金，還有優秀幹部、優秀共青團員等。」小黎表示，懷孕期間未出現孕反，所以學習成績並未受到影響，五個月時還能登山。

小陳一有空就會帶小黎母女出去旅遊，「我是做建材工程項目的，經常奔波於各個城市，想多陪陪她，也想讓她多出去看看，所以我去到哪座城市一般都會帶上她，可以說她已經走遍了大半個中國。」

小黎也聽到很多「刺耳」的聲音。「其實我自己還好，我受不了別人抨擊我的家人，包括有網友在問我『老公呢』，還進行了惡意的詛咒，這點我不太能接受。」小黎說，小陳對她寵愛有加，自己也因為他的鼓勵支持變得更好，「整個過程我都是被愛包圍的。」

小黎也說，她的原生家庭不算富裕，老公每個月收入完全能夠負擔小家開支。

「我不想任何人去盲目模仿，或者說嚮往我和我老公的這種生活，我們肯定也不會是一帆風順的」，她希望，每一個人選擇自己開心的生活方式就行，不需要以他人為參照。

關於即將到來的畢業季，小黎表示，自己和室友正在找工作，也考慮過考事業單位相關崗位。「但工作地點我還是主要考慮遵義，不想離家人太遠。」小陳笑說，到時候自己還會帶著孩子參加小黎7月的畢業典禮。

小黎外出旅遊照。(取材自封面新聞)
小黎外出旅遊照。(取材自封面新聞)

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