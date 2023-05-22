學費1天1萬「教搞錢」 AIGC培訓班雨後春筍疑收割

媒體曝光，坊間多家AIGC培訓班疑在「收割」打工人。(取材自魯南在線)

隨著AI GC（AI Generated Content，即人工智慧生成內容）關注度升溫，在中國，相關技能、人才培訓也火爆起來，不少培訓機構更是趁機「收割」一把。有媒體起底數家自稱培訓機構，不僅招生 標語打出「高薪」、「百分百就業 」來吸引招徠學生，學費也高達一天一萬元（人民幣，下同）。

中新經緯報導，AIGC培訓機構的招生廣告毫不迴避「搞錢」字眼，一家培訓機構直接將「搞錢」兩字寫在了標題裡。在這家培訓機構的教學大綱中，也專門留有多個篇章講「如何搞錢」，如「拿到谷歌百萬年薪offer」、「第一波紅利」、「開擼網賺項目」等。

中新經緯以學員身份聯繫了該機構的陳老師，對方表示，這個課程主要面向企業，時長6個小時，一天講完，費用是1.8萬元，最多可以100人同時聽。

陳老師還稱，這門課程目前「一課難求」、「主講老師5月已經約滿了，最早能約6月。」

據報導，除面向企業的培訓外，面向個人的培訓也頗為火爆。

「現在只做一對一，線下授課，課時2天，1天1萬元，GPT和Midjourney一起學。建議找5個人一起上課，一個人是1萬元，5個人也是1萬元。」做AIGC培訓的唐萱（化名）表示。

「有一個做醫療器械的團隊，需求是用GPT生成文案來批量生產短視頻，我們把課程壓縮了，一天就學會了。」唐萱說。

中新經緯根據唐萱提供的信息查詢發現，這個一天收費1萬元的培訓機構剛剛「滿月」。天眼查顯示，該培訓機構背後的公司成立於今年年4月12日，主要員工只有兩人。

那在從業人員眼中，這些速成的「AIGC工程師」靠譜嗎？

APUS技術專家張旭認為，培訓班只能解決「原來不會用，培訓以後會用」的問題。張旭介紹，AIGC工程師多為相關專業出身，需要有基本的邏輯思維能力、分析能力和讀懂論文的能力，「可以教會使用，但若做到精通是很難的。」

國研新經濟研究院執行院長朱克力指出，在區塊鏈、元宇宙、ChatGPT大火時做培訓課、出書的，可能都是同一撥人。或許是這些領域的發展速度快，市場需求大，因此有很多人都想分一杯羹。但這也可能導致一些不良商家利用熱門話題來進行營銷，而且這些商家可能會採用一些欺騙手段來獲取不當利益。

張旭也提到，每當行業有新鮮事物出現時，就會有各類培訓班接踵而至。大數據火的時候，會出現大數據培訓班；區塊鏈火的時候，會出現區塊鏈培訓班；今天AIGC火了，就有了AIGC培訓班。