我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

學費1天1萬「教搞錢」 AIGC培訓班雨後春筍疑收割

中國新聞組／北京22日電
媒體曝光，坊間多家AIGC培訓班疑在「收割」打工人。(取材自魯南在線)
媒體曝光，坊間多家AIGC培訓班疑在「收割」打工人。(取材自魯南在線)

隨著AIGC（AI Generated Content，即人工智慧生成內容）關注度升溫，在中國，相關技能、人才培訓也火爆起來，不少培訓機構更是趁機「收割」一把。有媒體起底數家自稱培訓機構，不僅招生標語打出「高薪」、「百分百就業」來吸引招徠學生，學費也高達一天一萬元（人民幣，下同）。

中新經緯報導，AIGC培訓機構的招生廣告毫不迴避「搞錢」字眼，一家培訓機構直接將「搞錢」兩字寫在了標題裡。在這家培訓機構的教學大綱中，也專門留有多個篇章講「如何搞錢」，如「拿到谷歌百萬年薪offer」、「第一波紅利」、「開擼網賺項目」等。

中新經緯以學員身份聯繫了該機構的陳老師，對方表示，這個課程主要面向企業，時長6個小時，一天講完，費用是1.8萬元，最多可以100人同時聽。

陳老師還稱，這門課程目前「一課難求」、「主講老師5月已經約滿了，最早能約6月。」

據報導，除面向企業的培訓外，面向個人的培訓也頗為火爆。

「現在只做一對一，線下授課，課時2天，1天1萬元，GPT和Midjourney一起學。建議找5個人一起上課，一個人是1萬元，5個人也是1萬元。」做AIGC培訓的唐萱（化名）表示。

「有一個做醫療器械的團隊，需求是用GPT生成文案來批量生產短視頻，我們把課程壓縮了，一天就學會了。」唐萱說。

中新經緯根據唐萱提供的信息查詢發現，這個一天收費1萬元的培訓機構剛剛「滿月」。天眼查顯示，該培訓機構背後的公司成立於今年年4月12日，主要員工只有兩人。

那在從業人員眼中，這些速成的「AIGC工程師」靠譜嗎？

APUS技術專家張旭認為，培訓班只能解決「原來不會用，培訓以後會用」的問題。張旭介紹，AIGC工程師多為相關專業出身，需要有基本的邏輯思維能力、分析能力和讀懂論文的能力，「可以教會使用，但若做到精通是很難的。」

國研新經濟研究院執行院長朱克力指出，在區塊鏈、元宇宙、ChatGPT大火時做培訓課、出書的，可能都是同一撥人。或許是這些領域的發展速度快，市場需求大，因此有很多人都想分一杯羹。但這也可能導致一些不良商家利用熱門話題來進行營銷，而且這些商家可能會採用一些欺騙手段來獲取不當利益。

張旭也提到，每當行業有新鮮事物出現時，就會有各類培訓班接踵而至。大數據火的時候，會出現大數據培訓班；區塊鏈火的時候，會出現區塊鏈培訓班；今天AIGC火了，就有了AIGC培訓班。

AI 招生 就業

上一則

遭電鋸殺害毀容 港包租婆倒臥街頭血泊

下一則

甩港獨標籤？ 香港導演曾國祥將登華表獎頒獎禮

延伸閱讀

美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦　“中餐技能提升培訓班”第三屆畢業典禮

美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦　“中餐技能提升培訓班”第三屆畢業典禮
休士頓海外青年文化大使培訓 招生

休士頓海外青年文化大使培訓 招生
中國變相降息預期落空 MLF利率連9月不動

中國變相降息預期落空 MLF利率連9月不動
山崗上的野天鵝（一七）

山崗上的野天鵝（一七）

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房