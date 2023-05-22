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衛健委揭大樣本：「二陽」重症減86% 但後遺症風險越高

記者謝守真／綜合報導
中國一項大規模研究顯示，新冠「二陽」危重症的風險明顯降低，但老年人仍須防再次感染。（美聯社）
中國一項大規模研究顯示，新冠「二陽」危重症的風險明顯降低，但老年人仍須防再次感染。（美聯社）

中國近期新冠「二陽」感染病例數明顯上升。國家衛健委全國新型冠狀病毒專家組成員劉珏，近日公開全球數據的「大樣本」研究結果顯示，相較於原發新冠病毒感染，「重複感染更易表現為輕症病例，發生危重症的風險減少86%。」

根據人民網健康客戶端消息，劉珏17日表示，本次「大樣本」研究是基於全球文獻的匯總分析結果，其樣本數合計為530萬人。研究結果已於近日發表在《國際環境研究和公共健康》（International Journal of Environmental Research and Public Health）上。

劉珏指，第一次感染提供了一些防止再次感染的保護和抵抗力，降低了感染的風險和感染者轉變為重症的概率。根據全球大樣本數據來看，「再次感染不會增加額外風險住院、重症監護室或死亡」。

儘管上述研究結果顯示，嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型再次感染的合併病死率僅為2.95%，但劉珏警告，老年人若再次感染，可能面臨更高的不良風險，預防新冠病毒再次感染，對老年人來說很重要。

對於當前「二陽」、感染者病例均上升。劉珏解釋，「首先由於人體中和抗體水準隨著時間推移會出現衰減，對個體的保護力下降」；其次是因為Omicron在人群中依然處於散發流行狀態，沒有消失，傳染源依然存在。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則稱，最近大家會看到出現「二陽」的現象，大多數人的症狀比去年底那波還要輕，尤其是已經感染過的人，發燒的時間更短，獲得藥物的便捷性更快。對於這波疫情的應對，會遠遠優於第一波，所以大家不要過於擔心。

張文宏表示，「第二波」是科學規律，全世界只要有對疫情進行監控的國家都毫無例外，隨著免疫力降低和病毒的變異，它就會出現。但這波的波幅低，症狀更輕，醫療資源的應對也更有效。

但中國科學院院士高福也提醒，「感染次數越多，後遺症風險越高，這是有臨床數據的」，病人還是該診斷要診斷、該用藥要用藥。

針對再次染疫後要特別注意哪些防護。復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑表示，根據臨床觀察，「二陽」的人總體會比第一次感染表現的症狀要輕，主要表現為發燒、喉嚨痛。

但65歲以上尤其是80歲以上的高齡長者，或慢性疾病及高風險疾病的族群，容易二次感染，感染後容易重症化。因此，這類族群一旦出現發燒，尤其是家庭成員或周邊人群已經明確新冠感染，要及時做PCR篩檢，早發現、早治療，儘早使用抗病毒藥物。

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