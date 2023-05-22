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「520」也勾不起結婚率 多地結婚登記數大幅降低

記者陳政錄／綜合報導
中國年輕人喜歡在「520」這天結婚，但今年結婚對數卻意外大減。（中新社）
中國年輕人喜歡在「520」這天結婚，但今年結婚對數卻意外大減。（中新社）

「520」當天，中國各地民政廳加班為新人辦理結婚證，但據澎湃新聞報導，雖然5月20日確實是登記結婚的高峰，但今年實際數據相較去年卻呈現大幅降低，例如江蘇、廣東今年「520」辦理結婚的新人，分別較去年減少了近4000對和約8000對，是否代表今年中國結婚率仍然低迷？受到關注。

澎湃新聞指出，江蘇省民政廳發布訊息顯示，今年「520」恰逢周六，但江蘇98個婚姻登記處仍「為愛加班」，為1萬1156對新人辦理結婚登記。另，廣東省民政廳訊息顯示，當天共有1萬2450對新人辦理結婚登記。

但去年5月20日儘管仍在疫情期間，江蘇、廣東卻仍分別有1萬5003對、2萬892對新人登記結婚，對比之下，今年呈現大幅減少。此外，也有公開發布數據的四川、福建、貴州等地民政廳，其數據也顯示，相比去年，今年「520」結婚的新人數同樣大減。

根據去年8月民政部公布的「2021年民政事業發展統計公報」顯示，該年度中國全年依法辦理結婚登記764.3萬對，比前一年減少6.1％。結婚率為5.4‰，為中國近36年來首次低於800萬對大關。

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