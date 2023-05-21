山西忻州公示方艙選址 網諷：錢沒掙夠

忻州市忻府區方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌。（取材自澎湃新聞）

山西省忻州市當局18日發布「忻州市忻府區方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌」，引發爭議。公示顯示，忻州市忻府區方艙集中隔離場所建設項目總占地面積2.2996公頃，合34.49畝，項目位於牧馬路以東、九龍崗森林公園以西、長征街以南。網友聞訊紛嘲諷，「疫情 不是結束了」、「又缺錢了吧」、「錢還沒掙夠啊」。

澎湃新聞報導，此前，2022年10月30日，忻府區曾召開過方艙集中隔離點啟動工作推進會。不過，隨著國務院 應對新型冠狀病毒感染疫情聯防聯控機制綜合組2022年12月26日宣布將新型冠狀病毒感染從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」後，忻州官方未再公開披露過忻府區方艙集中隔離場所相關消息。

在國務院應對新型冠狀病毒感染疫情聯防聯控機制綜合組此前發布的「關於對新型冠狀病毒感染實施『乙類乙管』的總體方案」中，官方明確提出「根據人口規模，將符合條件的方艙醫院提標改造為亞（準）定點醫院，其他方艙醫院仍然保留。加強對基層醫療衛生機構的設備配備和升級改造，盡快實現發熱診室（門診）『應設盡設、應開盡開』。各地要加大投入，按照填平補齊原則，確保完成建設改造。」

澎湃新聞查詢全國公共資源交易平台（山西省）發現，忻州下轄的原平市也有一方艙集中隔離點項目不久前剛剛完成部分招標。

招標公告顯示，原平市方艙集中隔離點項目（第一部分）已由原平市發展和改革局批准，項目資金來源為爭取上級資金，不足部分財政解決，招標人為原平市疾病預防控制中心。該項目規模為：總建築面積6486.27㎡，可居住隔離人員200人，工作及防疫 人員40人，滿足200人的隔離需求。項目規畫占地面積12864.21㎡，建築占地面積3548.97㎡，建築面積6486.27㎡。

對此，網民怒罵：「這什麼操作」、「國難財真好發！」有人說：「我還特地看了看日期，以為發錯新聞了」、、「誰的小舅子要做這個項目？」、「疫情是結束了，可錢還沒掙夠啊」。還有人調侃、「知道什麼叫公共衛生預防設施嗎？新冠是快沒了，你能保證以後沒有其他傳染病？一個個傻逼玩意!」、「反正你遲早都要死的，你應該現在就找個墓地躺著，傻逼。」、「沒有遠慮必有近憂，為山西領導的未雨綢繆精神讚一個」。