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著名鋼琴家傅聰胞弟 86歲傅敏在上海去世

記者黃國樑／綜合報導
傅聰(左)與傅敏的合影。 （取材自澎湃新聞微博公眾號）
傅聰(左)與傅敏的合影。 （取材自澎湃新聞微博公眾號）

據澎湃新聞微博公眾號訊息，傅雷之子、傅聰之弟傅敏，已於5月19日晚7時在上海離世，享壽86歲。

傅敏的哥哥傅聰是著名華人鋼琴家，有「鋼琴詩人」美譽。他在1955年獲得第五屆蕭邦國際鋼琴比賽第三名，成為首位在國際性鋼琴比賽獲獎的中國音樂家。而他的父親是中國著名翻譯家、作家傅雷。但傅雷夫妻在中國文革初期被定罪為右派，而人在國外，傅聰也在傅雷被定性為右派後，即選擇留在歐洲並未返回中國，被中國認定為叛逃，其後傅雷夫婦選擇在家中自縊身亡。

傅雷的譯作多為法國文豪巴爾扎克和羅曼·羅蘭的名著。在華人世界，傅雷夫婦二人寫給傅聰和弟弟傅敏的書信組成出版的「傅雷家書」則更廣為人知。

而傅聰則因感染新冠病毒，2020年12月28日在其長年旅居的英國病逝，終年86歲。

據澎湃新聞微博號報導，2020年底，傅敏先生得知哥哥傅聰因病去世，悲痛不已，自此不願意吃東西，身體衰弱下去。2021年回浦東家鄉休養，略有好轉。2023年初染病搶救過來，但是精力已經耗盡，「5月19日晚7點，沒有任何徵兆，傅敏先生在浦東家鄉安詳離世。」

傅敏於5月19日在上海離世，享壽86歲。。 （取自澎湃新聞微博公眾號）
傅敏於5月19日在上海離世，享壽86歲。。 （取自澎湃新聞微博公眾號）

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