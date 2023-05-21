520中國多地可領證 民政局現幸福長龍

陝西西安新人5月20日排隊辦理結婚登記。當天是「520」，因與「我愛你」諧音，許多新人都選擇在這一天登記結婚。 （中新社）

昨天是諧音「我愛你」的520又恰逢周六，中國多地婚姻登記處「為愛加班」，一早就出現大批準備在這天辦理婚姻登記的人潮，新人們連夜排起長龍，有人專程帶來鋪蓋，或穿婚紗來一場充滿儀式感的登記。隨著甜蜜暴擊而來的是婚姻登記處裡一個個浪漫的愛情故事，新人感嘆，結不結婚和與誰結婚不是自己說了準，「兜兜轉轉還是他，這就是緣分。」

520因為諧音讓很多人選擇在這一天向心儀的人表達自己的情感，或是在這一天登記結婚，這也使每年的520都是婚姻登記高峰日，而今年恰逢周六，登記的新人數量尤其多。為了滿足新人們在今日登記結婚的願望，多地民政局此前宣布加班辦理結婚登記，讓新人們在520這一天如願領到結婚證。

各地領證現場，有新人帶鋪蓋徹夜排隊，累了就睡在地上；有人送鑽戒求婚，有人抽幸運獎得驚喜。早上8點，距離福建省廈門市思明區民政局窗口上班還有近1個小時時間，門口已經排滿了等候領證的情侶；山東省青島市某區民政局自5月19日深夜起就已有新人排隊，「我凌晨3點17分就來排隊了，為了這一刻，值得！」一位新人說。

西安某區民政局準備了一場浪漫的求婚儀式，並拿出一枚閃亮的鑽戒，讓新人感動不已。四川省綿竹市民政局發放專屬婚書、舉辦婚姻小課堂、抽取幸運當事人、記錄愛的瞬間等，為新人們增添甜蜜和驚喜。

南方都市報報導，昨天東莞市23個婚姻登記處全天正常辦公，全市共有近900對新人結婚登記，現場布置了「520」的背景牆，鮮花綠植、紅色的「雙喜」擺件等，溫馨浪漫。很多新人戴著白色的頭紗前來登記，讓這個特別的日子充滿儀式感。現場請來東莞市民政局相關領導為新人頒發結婚證，並由社工開展「幸福學堂」及文明婚俗新風倡議活動。