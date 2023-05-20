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哈工大催婚？ 520為學生開結婚綠色通道

中國新聞組／北京20日電
很多年輕人選在「520」當天登記結婚，圖為示意圖。（中新社）
很多年輕人選在「520」當天登記結婚，圖為示意圖。（中新社）

哈爾濱工業大學（哈工大）日前向全校所有學生發布通知，在5月20日、21日為在校學生，提供領取結婚證的綠色通道，辦理條件為男方年滿22歲、女方年滿20歲。由於中國去年人口出現61年來首次負成長，有網友質疑當局是為了挽救不斷下滑的生育率而催婚。

香港01報導，有哈工大老師表示，該活動面向所有在校學生，無論年級和學歷層次。這是校方的首次嘗試，因520諧音為「我愛你」，旨在為學生在兩個特殊的日子結婚提供便利，「如果有機會，我們明年可能還會和民政局一起延續這個活動。」

哈爾濱工業大學發布的通知。（取材自微博）
哈爾濱工業大學發布的通知。（取材自微博）

據報導，校方透露，「還是有學生提前登記，具體有多少我們還不清楚」。

不過該消息引發網有熱議，甚至衝上微博熱搜，有網友質疑當局催婚，「結婚率，生育率，KPI 指標蔓延至985高校」、「現在都鼓勵學生結婚啦？有沒有送學分啊？」、「碩士以上的咱就不說啥了，20歲，你是有多不想女學生本科畢業啊。」

不過也有人認為開結婚綠色通道很正常，「哈工大一堆30多的博士生，20多的研究生，不用理解的這麼偏差，沒必要呀，沒人催婚。」

南崗區民政局回應，確實與哈工大聯合推出婚姻登記服務，婚姻登記處5月20日將正常向所有已預約的市民開放婚姻登記服務。21日則只為哈工大提前預約登記的學生服務。

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