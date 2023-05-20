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諾貝爾文學獎得主莫言「沒靈感」 為這事找ChatGPT幫忙

中國新聞組／北京20日電
諾貝爾文學獎得主、作家莫言公開坦承他稱讚文壇好友余華的致詞，是透過AI聊天機器人協助完稿。（中新社）
諾貝爾文學獎得主、作家莫言公開坦承他稱讚文壇好友余華的致詞，是透過AI聊天機器人協助完稿。（中新社）

諾貝爾文學獎得主、中國作家莫言近日在一場頒獎典禮公開坦承，曾透過聊天機器人ChatGPT協助完成致詞稿，在社群引發熱議；不過莫言強調，他的所有文學創作都是出於自己手筆。

中央社引述香港南華早報報導，「收穫雜誌」日前在上海舞蹈中心舉辦65周年慶典，中國知名小說家余華的著作得獎，好友莫言受邀出席並頒獎給他。

莫言致詞表示，獲得這個獎項的得主非常傑出，「當然他也是我的摯友，卓越不凡，所以我必須也得如此」。接著莫言表示，他數日來琢磨著按照傳統改寫點東西稱讚余華，但苦思好幾天毫無頭緒可言，於是請教博士生如何使用聊天機器人ChatGPT，坦承講稿由聊天機器人起草，台下觀眾無不大吃一驚。

莫言表示，他給協助的學生一連串關鍵詞彙如「拔牙」，因為余華曾是執業的牙科醫師，還有余華這回得獎著作的書名「文城」；結果ChatGPT瞬間生成了莎士比亞風格的千字讚語。

雖然是首位公開承認使用聊天機器人代筆的諾貝爾獎得主，不過莫言強調，他的所有文學創作都是出於自己手筆。

據報導，這段頒獎實況影片經網路廣傳後引發熱議，登上微博熱搜榜。不少中國網友對於莫言探索新科技的開放態度留下深刻印象，並且對於人工智慧（AI）幫助作家啟發靈感及有助於創作表示樂觀其成。

不過，ChatGPT是由微軟贊助的OpenAI研發，目前中國還無法連結使用，有網友認為莫言顯然違規使用，如此可能導致OpenAI對他採取法律行動。

此外，由於在中國使用ChatGPT必須連結外網，但中國政府向來禁止翻牆，若莫言和他的學生因翻牆被抓，可能面臨罰款甚或監禁的處罰。

ChatGPT 諾貝爾獎 AI

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