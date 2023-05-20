我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

86元→1000元 「保命藥」暴漲10多倍 還全網斷貨

中國新聞組／北京20日電
激素類藥物——醋酸氫化可的松片價格出現暴漲。（取材自澎湃新聞）
激素類藥物——醋酸氫化可的松片價格出現暴漲。（取材自澎湃新聞）

「這個真的是我的保命藥，原先是86元一瓶（100片，人民幣，下同約12美元），現在不到一年已經漲到了1000元（約142美元）一瓶，漲了十多倍，而且還買不到了。」近日，多名消費者反映稱，市售激素類藥物——醋酸氫化可的松片價格，出現暴漲且一藥難求。由於大多需要長期穩定服用，暴漲的價格讓很多患者用藥成本急劇上升。

中新經緯報導，醋酸氫化可的松片是一款主要用於治療腎上腺皮質功能減退症的替代治療，以及先天性腎上腺皮質增生症的激素類藥物。今年4月起，不少網友開始在社交平台上替家人求藥，有網友表示「這是家人的救命藥」、「漲價不想談，下架真是要命的事」。

此前，醋酸氫化可的松片在短時間內經歷了一波令人咋舌的漲價。據報導，4月20日，在電商平台上，醋酸氫化可的松片30片/瓶和100片/瓶兩種規格單片價格均在8元以上。但半天時間內，醋酸氫化可的松片（100片/瓶）在線上藥店的售價就已經從749元漲到了858元。而到4月23日，同品牌同規格的醋酸氫化可的松片已經漲到了1000元。

製藥商天津信誼津津藥業銷售部門人員表示，30片/瓶和100片/瓶規格均已經停產。工藝成本高疊加原料成本上漲，導致藥價上漲；而斷貨則是因為目前處於新舊版本的交接階段。

據悉，大多數製藥廠商已轉向成本更低廉的合成可的松，而天津信誼津津藥業由於在國家藥監局註冊的是「發酵工藝」，無法更換成合成型原料，這也導致目前醋酸氫化可的松片只有其一家在生產。

電商

上一則

「老賴」鑽漏洞 找黃牛買票搭機 最高法出手了

下一則

弒母案二審 北大生寫懺悔信求生 家屬盼改判「不想讓他死」

延伸閱讀

百度CEO：AI會創造更多職缺

百度CEO：AI會創造更多職缺
中國北方比南方還熱 北京上看攝氏35度、山東恐達37度

中國北方比南方還熱 北京上看攝氏35度、山東恐達37度
澳洲交換生老鼠藥中毒 父親稱返國治療救他一命

澳洲交換生老鼠藥中毒 父親稱返國治療救他一命
兩國關係回暖? 3年首次 澳洲官方+商界代表團將訪中

兩國關係回暖? 3年首次 澳洲官方+商界代表團將訪中

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國