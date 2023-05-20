86元→1000元 「保命藥」暴漲10多倍 還全網斷貨

激素類藥物——醋酸氫化可的松片價格出現暴漲。（取材自澎湃新聞）

「這個真的是我的保命藥，原先是86元一瓶（100片，人民幣，下同約12美元），現在不到一年已經漲到了1000元（約142美元）一瓶，漲了十多倍，而且還買不到了。」近日，多名消費者反映稱，市售激素類藥物——醋酸氫化可的松片價格，出現暴漲且一藥難求。由於大多需要長期穩定服用，暴漲的價格讓很多患者用藥成本急劇上升。

中新經緯報導，醋酸氫化可的松片是一款主要用於治療腎上腺皮質功能減退症的替代治療，以及先天性腎上腺皮質增生症的激素類藥物。今年4月起，不少網友開始在社交平台上替家人求藥，有網友表示「這是家人的救命藥」、「漲價不想談，下架真是要命的事」。

此前，醋酸氫化可的松片在短時間內經歷了一波令人咋舌的漲價。據報導，4月20日，在電商 平台上，醋酸氫化可的松片30片/瓶和100片/瓶兩種規格單片價格均在8元以上。但半天時間內，醋酸氫化可的松片（100片/瓶）在線上藥店的售價就已經從749元漲到了858元。而到4月23日，同品牌同規格的醋酸氫化可的松片已經漲到了1000元。

製藥商天津信誼津津藥業銷售部門人員表示，30片/瓶和100片/瓶規格均已經停產。工藝成本高疊加原料成本上漲，導致藥價上漲；而斷貨則是因為目前處於新舊版本的交接階段。

據悉，大多數製藥廠商已轉向成本更低廉的合成可的松，而天津信誼津津藥業由於在國家藥監局註冊的是「發酵工藝」，無法更換成合成型原料，這也導致目前醋酸氫化可的松片只有其一家在生產。