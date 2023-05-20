航班不足、簽證困難…中國出境旅遊復甦恐還要數年

新冠疫情結束後，中國有限度開放民眾出國旅遊，圖為赴泰國的旅行團由廣州出發。(新華社)

中國最新官方數據，今年「五一」假期國內旅遊合計2.74億人次，同比增長70.83%，為疫情 前2019年同期的119.09%；國內旅遊收入1480.56億元人民幣(約214.53億美元)，同比增長128.90%，是2019年同期的100.66%；華爾街日報報導，然而在國際旅遊方面，仍遠遠未恢復到疫情前水平，可能要數年才能逐漸恢復。

根據國際貨幣基金組織數據，疫情前中國遊客是全球最大的旅遊消費者，2019年在海外花了2550億美元，美國遊客只花了1320億美元，居第二位。報導指出，而五一假期包括出、入境在內的國際旅遊總計630萬人次，雖是去年的兩倍多，但不到2019年同期的60%。

由於發達經濟體出現衰退，導致全球經濟增長面臨壓力，中國旅遊業的回暖本應為許多經濟體帶來可喜的提振，包括留學生、企業高管及投資者在內的中國高消費群，是高端商店、主題樂園及酒店的重要收入來源，但事實並非如此。

許多迎合中國遊客的外國企業，本來期待今年勞動節 ，然而最後看到的是中國遊客不多；化妝品巨頭雅詩蘭黛 (Estée Lauder)指出，大豪客的中國遊客回歸緩慢，影響了前景導致股價在月初暴跌。

野村經濟學者早於4月時已預計，中國的出境旅遊，需要兩到三年的時間才能恢復到疫情前水平，除了換領護照、獲得簽證 的瓶頸以及航班短缺等原因外，中國與西方之間的緊張關係，也意味著中國民眾對海外旅遊的需求，難以恢復到疫情前的熱絡。

專家指出，中國出境旅遊的復甦速度要取決於幾個因素，包括中國政府的政策，例如它對前往某些國家的外遊旅行團施加了限制，其中包括美國和日本在內。

航班嚴重不足也是重要原因，4月從中國起飛的國際航班數量僅是2019年的45%； 美國運輸部也指出，美中雙方截至今月批准每周24個往返航班，而2019年有325個。

一些國家的簽證規定變得更困難也是因素之一，許多國家及地區處理簽證申請的工作人員嚴重人手不足，跟疫情前完全不同。報導指出，有中國民眾想在勞動節到瑞典，但沒法取得簽證最終去了廣西度假。

國際貨幣基金組織的數據顯示，美國是最早從疫情開放的國家之一，但海外旅遊只恢復到2019年水平的87%，而中國則是最遲重開的國家，可能還要數月甚至數年才能再次感受到它巨大的經濟影響。