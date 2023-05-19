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結婚必須有房？ 2/3青年都點頭 強調「租屋不可以」

中國新聞組／北京19日電
中國青年報旗下問卷調查顯示，三分之二青年認為，必須有房才可以結婚。圖為山西太原一處商品房售樓處。（中通社資料照片）
中國青年報旗下問卷調查顯示，三分之二青年認為，必須有房才可以結婚。圖為山西太原一處商品房售樓處。（中通社資料照片）

有房在手才可以結婚？中國機構訪問約1500名35歲以下的青年男女，超過三分之二的人回答「必須有」。這樣的回答以女性居多，而且明確表示：「租屋不可以」。 當房子成為橫在年輕人婚姻面前的一座山，想翻過去錢包挺難，不翻過去婚嫁也難，怎麼破？有專家稱，年輕人沒必要為了自古以來「準備婚房」的傳統而買屋背上巨額債務，生活更美好才重要。

中國青年報報導，旗下問卷網日前調查顯示，67.1%的人認為「成家時必須要有自己的住房」，20%說「要看情況」，僅12.9%人認為「沒有必要」。北上廣深青年這種必須有的觀念特別強，達到78.4%，二線城市青年稍弱，也高達67.7%。其中，以女性和18至25歲年齡層的人較執著。

78.5%受訪的青年都認有自己的房子才有安全感、歸屬感，53.9%人認為買房子更能提升居住和生活質素，還有22.9%人認為結婚有房子是傳統習俗。

北京首都經濟貿易大學教授趙秀池指出，中國自古就有買房置業是成功人生寫照的看法，但他認為沒必要為了買房子而背上巨額債務。

武漢某檢察院任職的楊平表示，在他們老家，結婚時男方是一定要有房產的。如果沒房子裸婚，在街坊鄰居面前是沒面子的。他算了一筆帳，「像武漢的武昌這類房價稍高的地段，一套三居室下來大概200萬元（人民幣，下同，約28.3萬美元）。我每年的薪資、年終獎，好好攢起來，很有望在幾年後購置一套房產。這讓我更加有動力工作。」

現在廣州某外企任職的李蜜，和男友租住在一間公寓裡。她表示，「廣州房價很高，首付加高房貸會『套牢』我。相比之下，手裡有錢，能供我隨時支配，更讓我感到安心」。她不排斥租房生活，「如果換工作了，或者一個社區住膩了，說走就能走，想去哪兒住就去哪兒住。」「生活沒有什麼所謂固定的軌道，當下舒服是最好的狀態。」

參與本次調查的受訪青年中，已有自住房的占32.7%，與長輩同住的占37.2%，租房的占21.2%，住宿舍的占8.1%。

武漢 房價 北京

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