山東發現世界級金礦 價值逾283.8億美元

山東發現世界級大金礦。（取材自每日經濟新聞）

山東金礦找礦再次實現新突破！萊州市西嶺村金礦勘查項目，17日通過省自然資源廳組織的儲量專家評審，初步認定西嶺金礦新增金金屬量近200噸，累計金金屬量達580噸，潛在經濟價值2000多億元（人民幣，下同，約逾283.8億美元）。專家表示，這個規模到現在為止是全國最大的，在世界範圍內也是罕見的。

綜合媒體報導，資源量大、經濟性好是西嶺金礦的特點。西嶺金礦主要礦體控制最大走向長1996米、最大延深2057米，礦體局部厚度可達67米，平均品位每噸4.26克。馮濤說：「該礦床規模大，品位高，預計可滿足生產規模達每日1萬噸的特大型礦山三山島金礦連續滿負荷生產30年以上，預估潛在經濟價值2000多億元。」

西嶺金礦是迄今為止國內發現的最大單體金礦床，屬世界級巨型單體金礦床。本次在2017年3月山東省國土資源廳備案金金屬量382.58噸的基礎上勘查新增近200噸。相比於2016年發現的國內第二大單體金礦床──萊州三山島北部海域金礦勘探項目（459.434t，平均品位4.23g/t），西嶺金礦床總儲量比前者多約120噸。

山東發現世界級大金礦。（取材自每日經濟新聞）

山東發現世界級大金礦。（取材自每日經濟新聞）

山東黃金礦產資源豐富，地質儲量居全國之首，是全國黃金產量第一大省。西嶺金礦位於山東膠西北萊州招遠地區特大型金礦富集區，處於正在開採的三山島金礦深部，其北部毗鄰國內第二大單體金礦床三山島北部海域金礦。評審組組長、省地礦局第一地質大隊研究員遲洪紀表示：「三個金礦不僅單個金礦儲量大，還同屬三山島金礦帶。」

此次西嶺金礦增儲後，在三山島金礦帶不足20平方千米範圍已累計查明金礦資源量達1300多噸，在世界範圍內也極為罕見。

西嶺金礦是深部找礦的典型代表，其資源量主要分布於負1000米到負2500米標高範圍內，是目前全國發現的深度最深的金礦。山東探索建立了「階梯式」成礦模式和「熱隆─伸展」成礦理論，攻克了膠東深部金礦找礦關鍵理論技術這一世界性難題，並在西嶺金礦完成了「中國岩金勘查第一深鑽」。山東黃金地質礦產勘查有限公司副總經理馮濤稱：「整個施工鑽探工程量是180多個鑽孔，30多萬米。其中有一個鑽孔是4006.17米，這個鑽孔是開創了中國小口徑鑽探的先河。」