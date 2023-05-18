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「挖呀挖」美女老師推出新歌 「花兒在笑」療癒片洗腦全網

中國新聞組／北京18日電
黃老師的抖音號「音樂老師花開富貴」推出新兒歌「太陽高照花兒在笑」。（取材自抖音）
黃老師的抖音號「音樂老師花開富貴」推出新兒歌「太陽高照花兒在笑」。（取材自抖音）

武漢一名黃老師經常在抖音上傳教唱兒歌影片，其中一首「小小花園」因歌詞「挖呀挖呀挖」洗腦，飆破億次觀看，因而暴紅。近日黃老師在抖音上分享另一首兒歌，短短時間超過29萬次觀看，再度準備洗腦粉絲。

來源:YouTube

綜合媒體報導，黃老師的抖音號「音樂老師花開富貴」上有719萬粉絲，她近日曝光全新兒歌「太陽高照花兒在笑」。

關於這首新歌，黃老師唱道「小手變太陽，大聲點音，太陽高照，花兒在笑，等我做操，還蹦蹦跳。拍一拍，我每天早上起得早，我永遠不會老」，接著又回覆同樣的歌詞「太陽高照，花兒在笑，等我做操」。

「太陽高照花兒在笑」一發布，立刻在抖音引發大量關注，還一度登上「挑戰榜TOP.9」，截稿前已經超過34萬次觀看。

網友紛紛留言「希望兒子能跟著你學音樂」、「很喜歡黃老師」、「我白天上班，晚上可以報名兒歌班嗎」；另外也有不少幼教同業特別留言力挺，誇讚她是非常優秀且溫柔的老師。

此外，近期有不少網路抹黑爆料，黃老師留言稱「黑子開心就好，想跟所有的女孩子說，不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」。

粉絲也大力支持「黃老師，請繼續發光！不要在意黑粉說什麽」、「為什麽要噴她…幼師一般都是比較誇張的表情與語調啊」、「黃老師燦爛的笑容好治癒」。

黃老師的抖音號「音樂老師花開富貴」推出新兒歌「太陽高照花兒在笑」。（取材自抖音）
黃老師的抖音號「音樂老師花開富貴」推出新兒歌「太陽高照花兒在笑」。（取材自抖音）

抖音 武漢

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