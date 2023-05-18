8個字罰1335萬 民間脫口秀嚇破膽 官方秀仍宣傳習思想

脫口秀演員李昊石禍從口出。（取材自微博）

中國脫口秀演員House（李昊石）指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」，他與所屬公司被警方調查及重罰。相形之下，宣傳習近平 思想的官方脫口秀「大道凌雲」，至今卻能大行其道。美媒則指出，脫口八個字被重罰，中國禁言之厲讓娛樂業人人膽寒，更質疑與其說脫口秀侮辱解放軍，不如說是冒犯了習近平。

在被控「辱軍」及中國官媒、軍媒、愛國群眾一片撻伐下，House被所屬的「笑果文化」無限期停止演出，遭北京 警方立案調查；而「笑果文化」則被北京市官方處鉅額罰款。

在撻伐聲中，有中國民眾發現，由上海市嘉定區委宣傳部推出的脫口秀「大道凌雲」，迄今仍堂而皇之地以「正能量」面目出現，在這場因「能打勝仗、作風優良」引發的風波中，顯得刺眼。

根據嘉定區委宣傳部微信介紹，「大道凌雲」以宣傳「習近平新時代中國特色社會主義思想」為主題主線，並自稱「迎合青年口味」，創新以脫口秀為主要方式。

「大道凌雲」其中一段台詞是：「我們的警察 叫人民警察，我們的教師叫人民教師，我們的醫生叫人民醫生，我們的黨員叫人民公僕，當然還有大家最喜歡的錢幣叫人民幣。」

美國之音以「脫口八個字被罰一千四百多萬，禁言之厲讓娛樂業人人膽寒」為題，引述了CNN報導稱，這個嚴厲處罰凸顯脫口秀演員們面臨的內容檢查環境惡化的現實，「在中國，政治可不是一件可笑的事情」。

自由亞洲電台則提出質疑「中國官方的紅線到底是什麼？」為什麼「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」，每個字都不容冒犯？

評論員橫河指出，官方之所以大動干戈，就是因為這段脫口秀實際冒犯的是習近平。「他講過的話、他給中共軍隊下的定義，你能隨便用的？更主要的是他把這個話用在狗身上，那當然不允許。」橫河說，官方不能直說這段脫口秀是對習近平的不敬，所以只好以侮辱解放軍來說事。