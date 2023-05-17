澳洲學者發文想訪新疆遭網暴 中11所高校發聲了

莫琳·休伯爾的推特。（取材自推特）

澳洲 獨立學者莫琳•休伯爾（Maureen A Huebel），日前因為發布友華推文，在推特上被網友撻伐，不只帳號被封，學術合作也受阻，許多人指責她是「假帳號」、「宣傳工具」，甚至向她發出死亡威脅。

中國日報報導，莫琳•休伯爾先前曾發文表示將在2024年前往新疆 ，當時她寫下，「我要研究維吾爾 人如何為新疆GDP的大幅增長做出貢獻，並看看他們的人口增長情況。分析他們的幸福程度和以舞蹈為載體的表達。」澳洲新聞網表示，正是上述這條推文，讓休伯爾被攻擊。

面對評論中種種謾罵，休伯爾禮貌地回覆「謝謝」或是沉默。她在推特上表示，希望指控新疆實施「種族滅絕」「強迫勞動」的網友可以提供證據——當然，她沒有收到想要的回覆。

澳洲新聞網稱，許多人指控推文內容「大肆反美」的休伯爾其實是一個精心設計的假帳號，對此休伯爾澄清，「我真的是真人，我不是一個機器人。」「我有很多資格證書，它們都是真實的。」

目前，她計畫明年自費同丈夫羅伯特、女兒以及好友傑瑞·格雷一起開啟新疆之行。據休伯爾夫婦稱，同行的女兒會說普通話，可以幫助溝通，他們同時也在尋找維吾爾語翻譯，羅伯特則負責攝像記錄。

據報導，休伯爾的遭遇引起熱烈討論，中國有11所高校、科研機構近日先後對休伯爾發出歡迎信息，願意為她前往新疆開展研究工作提供力所能及的幫助。

暨南大學傳播與邊疆治理研究院表示，近些年，一些西方國家出於意識形態偏見和地緣政治戰略需要，以人權為藉口，大肆炒作所謂新疆「種族滅絕」「強迫勞動」等議題。

浙江師範大學邊疆研究院也提到，長期以來，新疆一直飽受虛假信息纏繞與妖魔化描述。這些不實信息衍生成所謂的「政治正確」，深刻影響著海外對於新疆的新聞報導與學術研究，也誤導了無數的海外民眾。