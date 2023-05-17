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格力「接班人」孟羽童閃離 常曠工接私活被炒?

中國新聞組／北京17日電
孟羽童已經離開格力電器。（取材自微博）
孟羽童已經離開格力電器。（取材自微博）

2021年底，格力電器董事長董明珠在公開活動上介紹她的90後秘書孟羽童，更稱要將她培養成第二個董明珠，令孟羽童旋即走紅，在年僅22歲時就已被外界視為董明珠的接班人。近日，孟羽童證實已從格力電器離職，引起熱議，其離職真正原因眾說紛紜。在連日來持續發酵下，格力市場部員工透露，孟羽童其實是因違反公司紀律被「開除」。

香港01報導，據格力市場部員工消息，孟羽童在公司期間經常曠工參加商務活動、接私活，在公司與其談話後仍進行相關活動，未有改進。其並不是離職，而是因違反公司紀律被「開除」。

格力員工還透露，自從孟羽童轉到市場部工作，她就很少在辦公室現身，經常無故曠工，工作時間對接時找不到人。在月末部門公示的考勤表格中，可見其考勤異常率80%以上。孟羽童未就消息回應。

報導說，疑似孟羽童名下的個人工作室已經註冊。天眼查顯示，天津市濱海新區雲帳戶孟羽童數字文化創意內容製作工作室成立於2023年2月26日，經營者為孟羽童；所屬行業為廣播、電視、電影和錄音製作業，經營範圍包含：數字內容製作服務（不含出版發行）；該工作室目前的經營狀態為存續。

雖然當時孟羽童離職原因沒有公開，但外界猜測與工作壓力有關。據了解，孟羽童在個人微博曾提到自己工作時長21個小時，並指人的極限就是可以不斷被挑戰。

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