中國ofo押金不退 創辦人到美國賣咖啡 網：拿我錢去創業？

ofo CEO戴威。（取材自樂駝網）

中國共享單車泡沫化後，其中ofo小黃車已無法登錄，但用戶的押金還沒退還，創辦人戴威近期傳出再次創業，將來美國賣咖啡 ，還在曼哈頓 市中心的黃金地段開了4家連鎖店，販賣冰鎮珍珠咖啡。網友吐槽：「押金先退了吧」。

界面新聞報導，戴威將在美國創立名為About Time Coffee的咖啡店品牌。去年2月，該品牌以小型咖啡店的形式在紐約市的格拉梅西 公園（Gramercy Park）開業，隨後又在曼哈頓市中心的繁華地段開出四家連鎖店。

About Time Coffee販賣的冰鎮珍珠咖啡。(取材自Instagram)

產品方面，About Time Coffee會售賣冰鎮珍珠咖啡（boba coffee），在美國TikTok和Instagram上，這種類似於「珍珠奶茶」的咖啡已獲得了一定的曝光量。About Time已經以4000萬美元的估值籌集了1000多萬美元，這家咖啡店品牌的投資者來自中國國內頭部VC，包括真格基金、IDG資本等。

儘管戴威在美國啟動新事業，但ofo小黃車拖欠押金的局面還未收拾整齊。

今年2月，「ofo小黃車已徹底無法登錄」的詞條登上微博熱搜。據每日經濟新聞報導，有網友發現，ofo小黃車客戶端已經無法接收到短信驗證碼，用戶無法登錄。如果使用ofo小程序測試，則提示網絡異常。如果撥打ofo官方400客戶電話，提示無法接通；撥打該公司官網公佈的辦公電話，提示已關機。

共享單車ofo已消失在中國市場。（取材自微博）

事實上，在共享單車大戰結束之後，ofo小黃車仍因押金問題不斷出現在公眾視野中。2019年有近1600萬用戶等待退押。四年過去，ofo退押一事幾乎沒有出現任何明顯的轉機。

去年12月，人民法院公告網公告顯示，天貓向ofo關聯公司及戴威追討5億元人民幣借款。

隨著戴威在美國東山再起，令中國網友不滿吐槽「拿著我們的押金去創業？」、「他們真的很懂怎樣花別人的錢」、「不是沒錢退押金，是不想退」。