我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美眾院外委會通過挺台法案 指聯大2758決議不涉台

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員喪命

中國ofo押金不退 創辦人到美國賣咖啡 網：拿我錢去創業？

中國新聞組／北京17日電
ofo CEO戴威。（取材自樂駝網）
ofo CEO戴威。（取材自樂駝網）

中國共享單車泡沫化後，其中ofo小黃車已無法登錄，但用戶的押金還沒退還，創辦人戴威近期傳出再次創業，將來美國賣咖啡，還在曼哈頓市中心的黃金地段開了4家連鎖店，販賣冰鎮珍珠咖啡。網友吐槽：「押金先退了吧」。

界面新聞報導，戴威將在美國創立名為About Time Coffee的咖啡店品牌。去年2月，該品牌以小型咖啡店的形式在紐約市的格拉梅西公園（Gramercy Park）開業，隨後又在曼哈頓市中心的繁華地段開出四家連鎖店。

About Time Coffee販賣的冰鎮珍珠咖啡。(取材自Instagram...
About Time Coffee販賣的冰鎮珍珠咖啡。(取材自Instagram)

產品方面，About Time Coffee會售賣冰鎮珍珠咖啡（boba coffee），在美國TikTok和Instagram上，這種類似於「珍珠奶茶」的咖啡已獲得了一定的曝光量。About Time已經以4000萬美元的估值籌集了1000多萬美元，這家咖啡店品牌的投資者來自中國國內頭部VC，包括真格基金、IDG資本等。

儘管戴威在美國啟動新事業，但ofo小黃車拖欠押金的局面還未收拾整齊。

今年2月，「ofo小黃車已徹底無法登錄」的詞條登上微博熱搜。據每日經濟新聞報導，有網友發現，ofo小黃車客戶端已經無法接收到短信驗證碼，用戶無法登錄。如果使用ofo小程序測試，則提示網絡異常。如果撥打ofo官方400客戶電話，提示無法接通；撥打該公司官網公佈的辦公電話，提示已關機。

共享單車ofo已消失在中國市場。（取材自微博）
共享單車ofo已消失在中國市場。（取材自微博）

事實上，在共享單車大戰結束之後，ofo小黃車仍因押金問題不斷出現在公眾視野中。2019年有近1600萬用戶等待退押。四年過去，ofo退押一事幾乎沒有出現任何明顯的轉機。

去年12月，人民法院公告網公告顯示，天貓向ofo關聯公司及戴威追討5億元人民幣借款。

隨著戴威在美國東山再起，令中國網友不滿吐槽「拿著我們的押金去創業？」、「他們真的很懂怎樣花別人的錢」、「不是沒錢退押金，是不想退」。

咖啡 曼哈頓 梅西

上一則

監視3年…加拿大驅逐的中國外交官曾阻議員參加親台活動

下一則

香港名媛碎屍案 蔡天鳳丈夫忘不了愛妻：會做個好爸爸

延伸閱讀

防長奧斯丁：很快提供台灣重大軍援

防長奧斯丁：很快提供台灣重大軍援
沒有美國 墨西哥就要吃貓糧住帳篷 路州參議員言論挨轟

沒有美國 墨西哥就要吃貓糧住帳篷 路州參議員言論挨轟
挑戰義大利咖啡文化 星巴克羅馬第2家門市開張

挑戰義大利咖啡文化 星巴克羅馬第2家門市開張
中國增持美債 八個月來首見

中國增持美債 八個月來首見

熱門新聞

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」