第10次 遼寧隊CBA奪冠 收省委、省政府賀信

圖為遼寧本鋼隊球員郭艾倫（前）在比賽中。 （中新社）

2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽（CBA）季後賽 總決賽第四回合比賽中，遼寧本鋼隊戰15日勝浙江稠州金租隊，以4：0的總比分獲得總冠軍。在CBA28年歷史中，此前共9次出現總決賽橫掃的局面。遼寧隊此次奪冠 ，完成CBA歷史上第10次橫掃奪冠。

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中新網報導，自2005-06賽季實行7戰4勝制以來，有5個賽季的CBA總決賽是以4：0結束，其中便包括本賽季與上賽季遼寧隊奪冠的系列賽。

又一次面對浙江球隊，又一個4：0，遼寧隊完成跨賽季總決賽八連勝，再度以橫掃的方式強勢奪冠。

賽後，遼寧省委、遼寧省人民政府發來賀電：在萬眾矚目的2022—2023賽季中國男子籃球職業聯賽中，遼寧男籃過關斬將、奮勇爭先，不負眾望再奪魁，成功衛冕總冠軍。在此，向全體運動員 、教練員和俱樂部工作人員致以熱烈的祝賀和誠摯的慰問。

遼寧男籃第三次舉起冠軍寶鼎，創造了球隊新的歷史，打出了體育大省的氣勢與雄風，為遼寧爭了光、添了彩。這份榮耀的背後，凝聚著全隊的奮鬥與拼搏，主帥運籌帷幄，老將挺身而出，中堅大放異彩，新銳熱血拚搶，在一聲聲「我愛遼籃」的吶喊助威中，你們用一場場鼓舞人心的勝利，點燃了「為夢持炬，當燃由我」的鬥志與激情，詮釋了永不言棄、勇於爭勝的信念與篤定，極大提振了全省實施全面振興新突破三年行動、打好打贏新時代「遼瀋戰役」的信心與決心。遼寧男籃不愧為遼寧體育的金字招牌，不愧為全省人民的驕傲!遼寧男籃的勝利有力證明，沒有等來的冠軍，只有拚來的勝利，只要遼寧兒女都拿出特有的志氣、骨氣、底氣，擼起袖子乾，甩開膀子拚，遼寧就一定行！