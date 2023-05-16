應對人口危機 中國40城推「新時代婚育文化」

中國面臨重大人口危機，甚至可能失去世界第一人口大國的地位。（美聯社）

中國面臨重大人口危機，甚至可能失去世界第一人口大國的地位。據環球時報等媒體報導，中國去年在北京 等20個城市推出鼓勵結婚及生育先導計畫，日前宣布再擴展至20個城市，希望提升生育率。

綜合中國日報網及環球時報英文版近日報導，中國計畫生育 協會去年5月首次在北京、江蘇、浙江等20個城市推行鼓勵結婚及生育的先導計畫後，日前宣布將先導計畫擴大至另外20個城市，包括廣東省廣州市及河北省邯鄲市。

報導形容，計畫是要建立一個「新時代結婚及生育文化」，大力營造一個適宜生育的社會環境。

中國計畫生育協會官員日前在廣州一個活動上表示， 先導計畫聚焦於鼓勵結婚、在適當年齡生育、鼓勵父母分擔養育孩子的責任，以及遏制高價聘禮等過時習俗。

中國計畫生育協會專職副會長姚瑛表示，希望這些試點城市採取創新和積極措施，幫助營造友好生育氛圍，並在人口高質量發展的支持下為推進中國現代化做出貢獻。

人口學者何亞福表示，因應中國的經濟及社會發展，中國年輕一代對結婚的觀念有所改變，要改善結婚及生育文化，關鍵在年輕人，社會要多引導年輕人婚育觀念，鼓勵年輕人結婚生子。

有網民對此項目表達讚同，但吐槽的也不少。一些網民認為，推廣這一項目前，恐怕要解決根本的社會問題及加強配套措施。

一名網民說：「婚假、產假都不給，生啥生？」、另一名網民說：「先TM解決就業 問題吧！」還有一名網民說：「房價降一半，馬上會有一大批人願意生。」