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廣東推「媽媽崗」 允帶娃上班 有崗位最高月薪1.2萬

中國新聞組／北京16日電
廣東省擬在全省鼓勵設立「媽媽崗」，鼓勵實行彈性工作，方便女性兼顧工作及育兒。圖為早前中山市舉辦的「媽媽崗」專場招聘會現場。(取材自大洋網)
廣東省擬在全省鼓勵設立「媽媽崗」，鼓勵實行彈性工作，方便女性兼顧工作及育兒。圖為早前中山市舉辦的「媽媽崗」專場招聘會現場。(取材自大洋網)

廣東省人社廳日前發布「關於推行『媽媽崗』就業模式促進婦女就業的實施意見（徵求意見稿）」，提出在全省廣泛開發「媽媽崗」，拓展婦女就業空間。據了解，有崗位最高月薪1萬2000元（人民幣，下同，約1726美元）。

綜合媒體報導，「媽媽崗」即專為「媽媽員工」特設的崗位，該崗位實行彈性工作、靈活就業，方便寶媽們兼顧家庭和工作，亦幫助企業完善用工需求、發掘媽媽們的潛力以重塑職場活力。

「徵求意見稿」指出，「媽媽崗」是落實國家積極生育政策，滿足婦女就業、滿足企業等用人單位用工需求，由政府鼓勵引導、企業等用工主體開發設置，主要用於吸納法定勞動年齡內對12周歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業，工作時間、管理模式相對靈活、方便兼顧工作和育兒的就業崗位。

「徵求意見稿」提出，創造生育友好型工作環境，鼓勵用人單位設立「媽媽崗」車間、「媽媽崗」生產線等，並建立「婦女之家」，為員工提供福利性嬰幼兒照護服務。

此外，廣東還將加強「媽媽崗」就業服務，收集發布「媽媽崗」招聘信息，編制規範運行的零工市場「電子地圖」，支持開展「媽媽崗」技能培訓，提升育兒婦女就業技能。

據報導，廣東「穩就業 促發展」珠三角片區大型招聘嘉年華將於5月20日在中山市博覽中心舉行。從目前已經公布的「媽媽崗」來看，崗位遍布教育培訓課程顧問、房地產置業顧問、企業客服專員、工廠普工、配送員、銷售員等不同行業工種，月薪從4000元到1萬2000元不等。

根據政策，中山企業吸納法定勞動年齡內養育12周歲（含12周歲）以下兒童的婦女就業，每個月可以獲得400元/人的補貼。同時，「媽媽崗」員工每人每月也能獲得300元的靈活就業社保補貼。

不只廣東，在江西、四川等地也都有「媽媽崗」出現。

對此，紅星新聞評論，年輕人的職場打拚並不輕鬆，關切他們的「後顧之憂」，既是為提升工作效能做增量服務，也是為建設生育友好型社會添磚加瓦。潮新聞評論則指有人認為「媽媽崗」的設立可能會適得其反，這在無形中增加企業使用女性員工的用人成本，因此，在落實「媽媽崗」的同時，相關部門也應注意給企業提供相關政策支持，增強企業設立「媽媽崗」的積極性。

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