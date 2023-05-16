長沙16歲女孩登頂珠峰 中國史上最年輕

16歲長沙女孩徐卓媛成功登頂珠峰。(取材自中國婦女報)

16歲湖南長沙女孩徐卓媛在北京 時間15日成功登頂珠穆朗瑪峰，成為中國年齡最小、從南坡登頂世界之巔的女運動員 。

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瀟湘晨報報導，徐卓媛目前就讀於湖南師大附中高中一年級，她4月15日從長沙前往尼泊爾，21日從盧卡拉開啟徒步之旅，28日到達珠峰大本營，並開啟登峰適應訓練；北京時間5月14日22時，徐卓媛從珠峰南坡海拔7950米的C4營地出發，在經歷了10小時的艱難跋涉後成功登頂。

徐卓媛登頂珠峰，也是兌現了12歲時她與父親錄製電視節目時要登珠峰的承諾。2018年，在湖南衛視「少年說」上，徐卓媛對父親喊出一個約定：「我要登珠峰！這就是我的夢想。」

徐卓媛的父親徐江雷，被譽為「湖南省登頂珠峰第一人」。徐卓媛2006年出生時，徐江雷登頂世界第六高峰卓奧友峰，於是把「卓」字送給了女兒；次年，徐江雷登頂珠峰。徐卓媛從小追隨父親腳步，小小年紀就攀登過5000米以上的高山5座，足跡遍及全中國。

徐卓媛目前已經開始徒步下撤，「應該16日下午就會從珠峰大本營乘直升飛機回到加德滿都，我會去接她。」徐江雷表示，預計18日從加德滿都返程回長沙，「接下來會帶女兒出去旅遊，吃好吃的，放鬆一下。」

徐卓媛表示，她的行囊中特別帶了父親當年登頂的手套，希望作為一種傳承，見證自己圓夢。等到完成大學學業後，希望自己能繼續登山，集齊「7+2」（7座高峰+南北極點）的至高榮譽。