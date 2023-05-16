多地民政局為愛加班：新人520可領證

36--因為「520」與「我愛你」諧音，很多新人選在5月20日這一天登記結婚。(中新社)

因520諧音「我愛你」，每年5月20日成為結婚登記的高峰，但是今年5月20日恰逢周六，民政局原本不開門上班，但為滿足新人們結婚願望，多地婚姻登記機關將「為愛加班」，為新人辦理登記，此舉受到許多新人的歡迎和讚賞。

央廣網報導，四川省綿竹市民政局為滿足新人們在520當天登記結婚的美好願望，綿竹民政局將為愛加班，正常辦理結婚登記業務，但當天只辦理結婚登記業務，不受理其他業務。四川成都婚姻登記處也同樣開放，新人可通過天府市民雲App「成都婚事通」、四川政務服務網站「婚姻登記網上預約」、「成都民政」微信 公眾號線上預約。

湖北武漢各婚姻登記處均增加了周六延時服務，工作時間為早上9點至下午4點，採預約服務方式進行；鄭州 民政局也把《520結婚登記工作的通知》下發到各區縣（市）民政部門，好積極響應群眾需求；河北石家莊則提早透過新聞媒體等多種形式告知群眾，最大限度滿足適婚青年登記需求。

廣東東莞全市23個婚姻登記處，5月20日當天全天正常辦公，並增加婚姻登記預約數量；佛山全市民政局統一延長服務時間，為新人幸福「加碼」；深圳民政局同樣上班為市民辦理結婚登記之餘，不忘呼籲廣大新人理性看待婚姻登記「好日子」，避免「扎堆登記」。