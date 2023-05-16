淄博燒烤被英媒盯上：上次這麼多人是「五國伐齊」

2023年5月12日，山東淄博，遊客在八大局便民市場品嚐燒烤。(取材自中國日報/視覺中國圖)

小餅、小蔥加小爐，這靈魂三件套讓山東淄博燒烤近期火出圈，甚至還燒到了英國 去；「淄博熱」顯然也讓持續關注中國經濟的西方媒體紅了眼；英國媒體「經濟學人」甚至稱，一座城市以這樣的方式暴紅，在中國前所未有。文章援引網絡哏調侃稱：上次這麼多人去淄博，還是「五國伐齊」的時候。

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中國日報報導，「經濟學人」以「處於中國經濟增長核心的神秘面紗——肉香之謎」為題，試圖詮釋烤肉串消費與中國國家消費之間的關係；老工業城一躍成為「新晉網紅」，在中國可以說是前所未有。

為了讓外國讀者能讀懂「五國伐齊」這個哏，文章作者進一步科普稱，在公元前284年，這裡曾發生過著名戰爭「五國伐齊」。

「經濟學人」也報導了山東淄博燒烤大熱催生出的「燒烤貸」。文章稱：「為緩解肉類和燒烤的供應緊張，當地銀行開始發放專門為燒烤產業鏈商戶設計的低息『燒烤貸。」

不過「經濟學人」話鋒一轉，開始挑剔中國遊客的人均消費。文章認為，淄博燒烤能紅主要是因為便宜，稱四個人花費不到350元人民幣，就吃喝數小時，這種論調顯然膚淺且片面。

據報導，這次「淄博燒烤」會大走紅，估計跟很多方面脫不開關係。一是城市的管理水平。據新京報報導，早在2019年，淄博就提出發展夜間文旅經濟，並將打造餐飲、娛樂、文化等業態相融合的綜合性休閒項目作為重點工作的一部分。2020年，淄博文旅局明確提出圍繞燒烤節、啤酒節等，推出時尚 淄博狂歡季。

今年淄博抓住機會，早在燒烤熱度第一波高潮出現沒多久，淄博政府就已經著手準備。3月10日，淄博市政府新聞辦公室組織召開打造「淄博燒烤」美食 品牌新聞發布會，提出舉辦「淄博燒烤節」、開設「燒烤專線」、實施景區門票減免優惠政策等多項舉措。面對這次爆火，淄博懂得珍惜機會，加強旅遊市場監管力度，實行漲價幅度控制措施。

二是，城市中的青年群體。媒體只要查一下就會發現， 2022年淄博常住人口有所下降，但高技能人才、技術類工種人才仍保持增長。2022年，淄博新增高技能人才7656人，相比2021年增加2500餘人，取得高級專業技術資格人數累計達5.06萬人。