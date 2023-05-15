不正經?西北工業大學女博導招生 自稱「長相比較可愛」

西北工業大學無人系統技術研究院副教授邵典的招生指南在學術圈爆火，引起各方熱議。(取材自微信)

「長相比較可愛，圓臉，顯小，大致可以參考院系裡給我拍的形象…」近日，一則西北工業大學28歲女博導邵典的招生 指南在學術圈爆火，引起各方熱議。

澎湃新聞報導，西北工業大學無人系統技術研究院副教授邵典在知乎帳號和學校官網教師主頁發布了這一則「不正經招生指南」。說是「不正經招生指南」，不過邵典招生的內容還是相當硬核的。

據西工大官網提供的簡歷顯示，邵典在北大獲得學士學位，此後在香港 中文大學獲博士學位，博導是深度學習與計算機專家、香港中文大學教授林達華教授，2023年1月入職西工大。目前在西北工業大學和上海人工智能 實驗室兩個單位開放碩士招生。西北工業大學實驗室研究方向：實驗室圍繞人工智能、計算機視覺、深度視頻理解、多模態學習等領域。

對於招生的要求，邵典寫道：「正直、善良（做人的前提），不怕吃苦（做科研不是容易的事情），有學術道德（這個是底線），有研究基礎（不喜歡數學計算機寫代碼的就算了），對人工智能有自發的興趣（興趣是最好的老師，不要變成我天天逼你去看論文），容易溝通（我就是有啥說啥的性格）。其他要求參見下面的本人招生優勢與劣勢部分。」

最受到關注的就是邵典對自己列出的優勢和劣勢。在優勢部分，她表示，自己「長相：比較可愛，圓臉，顯小，大致可以參考院系裡給我拍的形象照」。在劣勢部分，則包括「語速快：懟人小鋼砲，不喜歡事事悶在心裡不溝通的學生，希望你能表達、能交流」。

在邵典的知乎留言中，不少網友表示支持，「全中國的高校導師都能如此，中國的科技創新能力還會懼怕美國嗎？」也有網友質疑，「成果不算多，非升即走可能比較卷」、「能拿到西工大的副教授，屬實是走大運」。也有網友懷疑她獨立科研的能力。

對於網上的質疑，邵典5日通過知乎個人帳號發布12點回應，並澄清了部分網友的猜測。她表示，「我本人已婚，我和我老公是鐵一中高中、以及北大同學。我們倆很恩愛。他在努力舉報一些低俗的評論，請大家不要傷害他」。邵典並透露，「我發招生貼之前向院長請示，這樣是否可以，院長說支持年輕人新的表達方式，我很感動…，我本人目前未進行任何額外的營銷。這次莫名其妙的熱搜，讓我很困擾」。

最後，邵典表示，「有志向投身國家科研事業，但是懷才不遇的青年才俊，我們院求賢若渴，歡迎來和我做同事，線下指導我、鞭策我。所有愛我的人，你們永遠是我堅強的後盾」。

西北工業大學無人系統技術研究院成立於2017年，是西北工業大學跨學科交叉科研機構。

另據成都商報報導，邵典這份「不正經招生指南」，內容挺有趣。「長相比較可愛」、「性格比較直率」的標籤，是在豐滿一位學者的個人形象，反倒是學生選擇導師很重要的參考指標。邵典將學者祛魅，展示科研工作者作為普通人的一面。從更高層面看，這也是一種開放的氣度。無論公眾也好，還是她所在的單位，都應當對其施以足夠的保護，呵護她不走尋常路的熱情。支持科研工作者「做自己」，也是極為重要的內涵。