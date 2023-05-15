我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

不正經?西北工業大學女博導招生 自稱「長相比較可愛」

中國新聞組／北京15日電
西北工業大學無人系統技術研究院副教授邵典的招生指南在學術圈爆火，引起各方熱議。(取材自微信)
西北工業大學無人系統技術研究院副教授邵典的招生指南在學術圈爆火，引起各方熱議。(取材自微信)

「長相比較可愛，圓臉，顯小，大致可以參考院系裡給我拍的形象…」近日，一則西北工業大學28歲女博導邵典的招生指南在學術圈爆火，引起各方熱議。

澎湃新聞報導，西北工業大學無人系統技術研究院副教授邵典在知乎帳號和學校官網教師主頁發布了這一則「不正經招生指南」。說是「不正經招生指南」，不過邵典招生的內容還是相當硬核的。

據西工大官網提供的簡歷顯示，邵典在北大獲得學士學位，此後在香港中文大學獲博士學位，博導是深度學習與計算機專家、香港中文大學教授林達華教授，2023年1月入職西工大。目前在西北工業大學和上海人工智能實驗室兩個單位開放碩士招生。西北工業大學實驗室研究方向：實驗室圍繞人工智能、計算機視覺、深度視頻理解、多模態學習等領域。

對於招生的要求，邵典寫道：「正直、善良（做人的前提），不怕吃苦（做科研不是容易的事情），有學術道德（這個是底線），有研究基礎（不喜歡數學計算機寫代碼的就算了），對人工智能有自發的興趣（興趣是最好的老師，不要變成我天天逼你去看論文），容易溝通（我就是有啥說啥的性格）。其他要求參見下面的本人招生優勢與劣勢部分。」

最受到關注的就是邵典對自己列出的優勢和劣勢。在優勢部分，她表示，自己「長相：比較可愛，圓臉，顯小，大致可以參考院系裡給我拍的形象照」。在劣勢部分，則包括「語速快：懟人小鋼砲，不喜歡事事悶在心裡不溝通的學生，希望你能表達、能交流」。

在邵典的知乎留言中，不少網友表示支持，「全中國的高校導師都能如此，中國的科技創新能力還會懼怕美國嗎？」也有網友質疑，「成果不算多，非升即走可能比較卷」、「能拿到西工大的副教授，屬實是走大運」。也有網友懷疑她獨立科研的能力。

對於網上的質疑，邵典5日通過知乎個人帳號發布12點回應，並澄清了部分網友的猜測。她表示，「我本人已婚，我和我老公是鐵一中高中、以及北大同學。我們倆很恩愛。他在努力舉報一些低俗的評論，請大家不要傷害他」。邵典並透露，「我發招生貼之前向院長請示，這樣是否可以，院長說支持年輕人新的表達方式，我很感動…，我本人目前未進行任何額外的營銷。這次莫名其妙的熱搜，讓我很困擾」。

最後，邵典表示，「有志向投身國家科研事業，但是懷才不遇的青年才俊，我們院求賢若渴，歡迎來和我做同事，線下指導我、鞭策我。所有愛我的人，你們永遠是我堅強的後盾」。

西北工業大學無人系統技術研究院成立於2017年，是西北工業大學跨學科交叉科研機構。

另據成都商報報導，邵典這份「不正經招生指南」，內容挺有趣。「長相比較可愛」、「性格比較直率」的標籤，是在豐滿一位學者的個人形象，反倒是學生選擇導師很重要的參考指標。邵典將學者祛魅，展示科研工作者作為普通人的一面。從更高層面看，這也是一種開放的氣度。無論公眾也好，還是她所在的單位，都應當對其施以足夠的保護，呵護她不走尋常路的熱情。支持科研工作者「做自己」，也是極為重要的內涵。

招生 人工智能 香港

上一則

枉為人師? 四川傳媒學院系主任涉出軌多位學生 妻舉報

下一則

噁心畫面 記者臥底 揭南京「竹筒奶茶」回收發霉竹筒

延伸閱讀

谷歌發布新搜索引擎 人工智能融入產品帶動股價大漲

谷歌發布新搜索引擎 人工智能融入產品帶動股價大漲
ChatGPT來襲 奧數教練：情商、邏輯創造力更重要

ChatGPT來襲 奧數教練：情商、邏輯創造力更重要
印太研究中心講座 談台灣新聞倫理

印太研究中心講座 談台灣新聞倫理
專家：不需擔心人工智能取代人類

專家：不需擔心人工智能取代人類

熱門新聞

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
郭富城妻子方媛(右)與名媛蔡天鳳(左)關係親密。（取材自Instagram）

香港名媛蔡天鳳分屍案 傳是郭富城快速報案助警追查

2023-05-08 05:30
中國與加拿大外交緊張。（路透）

加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施

2023-05-08 20:33

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討