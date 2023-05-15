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想當島主? 雲南小島1元起拍 報名須繳99999元 不能建房只能賣木材

中國新聞組／北京15日電
島嶼所在位置。（取材自北京青年報）
島嶼所在位置。（取材自北京青年報）

雲南德宏龍江水庫一獨立島嶼的不動產權近日將拍賣，起拍價只需1元（人民幣，下同），由於島嶼海拔高度為800多米，風景優美且起拍價低、產權清晰，在拍賣平台上已吸引4萬人圍觀，有8人報名競拍。不過想當「島主」可沒那麼簡單，除需交納保證金99999元，還不能建房，只能在島上賣木材。

現代快報報導，拍賣公告顯示，被拍賣島嶼位於雲南德宏州隴川縣勐約鄉龍江水庫內，為四面環水的獨立島嶼。該處島嶼有不動產權證，可以過戶且不限戶籍（外國戶籍除外）。土地性質為林地，產權期至2078年12月31日，證載面積13.24畝，是按照最高水位線測量的，即最高水位時島嶼面積仍然保持13.24畝，不需要擔心被淹沒。

拍賣公告明確，該島嶼的產權清晰，無抵押、無糾紛、無爭議、無出租他人，且所種植被均歸買受人所有。

這座島嶼的拍賣之所以吸引眾多網友關注，主要在於其1元的掛牌價格，阿里拍賣平台上已經有4萬人圍觀這場拍賣。不過，可報名門檻不低，需要交納保證金99999元。競拍時，加價幅度是3000元或整倍數。截至5月13日中午12時，已有8名競買人繳納保證金，參與此次競拍。距離6月11日拍賣開始，還有近1個月時間，競買人數還有望增加。

報導說，這座島嶼產權證標註的土地性質為林地。按照相關法律規定，在未經允許的林地上建築活動，使森林受到損壞，要依法賠償和恢復補種樹木。也就是說，任何人拍下這座島嶼，不可在上面違規建房，只能夠換取島上的木材，將木材運出去銷售。

事實上，近年來越來越多的島嶼成了網絡拍賣市場的「香餑餑」。2020年2月15日，位於黃岡市紅安縣永佳河鎮35畝島嶼以60萬元成交。五天後，又有位於黃岡麻城市的267畝島嶼拍賣，以125萬元成交。同年，還有位於雲南省德宏州隴川縣的11.46畝半島，以51.1萬元拍賣成交。

島嶼拍出去後怎麼使用，也成為迫在眉睫的問題。2011年11月11日，浙江大羊嶼島以2000萬元的價格，被寧波一家企業購得50年使用權，這也是中國第一個公開拍賣的無居民海島案例。當時，島嶼開發定位「遊艇業為主的高端休閒度假島」。可現實中拖了近三年才動工，最終也因資金短缺被迫中斷。

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