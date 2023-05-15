演唱會都在鬧退票？ 電子門票「強實名」是雙面刃

如今大型演唱會頻頻使用電子票，「轉贈」被指成了黃牛們賺錢的窗口期。(取材自央廣網)

疫情放開後，隨著演唱會市場一路狂飆，電子票也成關注焦點。「劉若英，12小時內退票」、「梁靜茹 ，24小時內退票」……這幾天，微博 上頻現退票公告，引起關注。有報導指，為打擊黃牛，各大演唱會使出多種「實名」手段，包括「強實名」+不可轉贈+不可退票，但這也是把反傷觀眾的雙面刃；「限時退票」或許會成今後演唱會票務操作常態。

錢江晚報報導，民眾「卡卡」說，她剛退掉一張5月13日劉若英上海站的門票。如果不是5月7日看到主辦方公告，自己這錢就打了水漂。

公告中稱，因為本次演唱會「實行實名制購票實名制入場，不得轉贈轉售」，但很多觀眾都是「首次參與實名制購票，對實名制購票規則了解不深入」，所以特地在7日9點-21點，開放了12個鐘頭的「退票時段」。

卡卡買這張票是為了送給閨蜜當生日禮物的。在卡卡印象中，就算電子票，也是可以轉贈的。如果這次沒看到退票公告，卡卡不是自己去看，就是白白浪費。

無獨有偶，5月9日，梁靜茹演唱會上海站也發布了公告，同樣是針對「不熟悉購票、觀演規則的觀眾」，開啟兩個時段的退票通道。

小冉是北京某公司的票務主管，在她看來，無論是12小時還是24小時，只是主辦方的一種姿態，「真想去看的人，肯定不會退；而心裡打著小算盤的，這會可能已經坐不住了。」

報導指出，「黃牛」王強就是「坐不住」的那個人。

劉若英演唱會開巡後，王強一直在觀察，「每一站，都是幾分鐘就賣完」。所以儘管看到上海站寫明了「不得轉贈轉售」，王強還是決定博一把，拿了十來張票。但讓王強沒想到的是，等來了一則退票公告。

無論從哪個角度看，轉贈這一選項，都是票務這門生意的「命門」。如今大型演唱會開始頻頻使用電子票，轉贈就成了王強們賺錢的窗口期。

不過，前不久的張信哲演唱會則實行了「強實名」購票規則。所謂「強實名」，就是——人、證、臉三合一。線上購票時綁定身份信息的那個人，入場時必須掃TA的身分證，這還不夠「強」，還要對著攝像頭刷臉，這張臉，也必須是身分證上那個人。

此次劉若英、梁靜茹上海站的做法，更像是已經吹響的號角，「強實名」會越來越成為演唱會票務的主流趨勢。

「強實名」+不可轉贈+不可退票，看起來這一套組合拳已經把黃牛們逼到了角落，斷送了所有可能的操作空間，但從目前看來，這也可能是一把會反傷觀眾的雙刃劍。

在梁靜茹主辦方發布退票公告前，已經有200多位觀眾，拉了一個微信 群來維權。微博上也有網友質疑，表示買賣關係太不對等。

所以，有不少業內人士判斷，此次劉若英和梁靜茹的「限時退票」，或許會成為今後演唱會票務操作的常態。