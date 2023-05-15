30萬張票5秒售罄 天團重返鳥巢前 京嚴打黃牛、逮20人

「寧可鳥巢門口站，也不能讓黃牛賺」這句口號月初開始在五月天歌迷中瘋狂傳播。(取材自潮新聞)

台灣知名樂團五月天將於5月底在北京 鳥巢開唱，沒想到日前開賣門票後，短短5秒鐘居然就讓6場近30萬張門票賣光，歌迷因此質疑主辦方與黃牛勾結。另外，北京官方日前推出聯合行動，抓補黃牛等20多人，強調要營造良好的演出市場環境。

據統計，中國大陸實施新冠疫情 「乙類乙管」以來，營業性演出市場陸續恢復，例如在先前的「五一」假期，全中國大陸舉辦營業性演出3.11萬場次，票房收入人民幣15.19億元，觀演人數約865萬人次。但同時，北京市政府稱，非法倒賣演出票現象也冒頭。

CMC Live與相信音樂日前共同宣布五月天將於5月底至6月初重返國家體育場鳥巢，挑戰兩周6場雙主題巡演。沒想到演唱會門票一開賣，便迅速秒殺。

事實上，在5月6日傍晚，粉絲團運營方發現後台出現了大量0秒創建的異常訂單，疑有黃牛混入了粉絲團搶票。還有五月天歌迷發現，在一些二手交易平台出現「五月天團票代拍」的商品。有歌迷懷疑，團票因為利益問題被倒賣給黃牛，於是舉報。隨後，三大粉絲團前後宣布取消今年的團票，已經購票的也全部原路退款。

據歌迷介紹，「五月天團票」是其演唱會近10年來的傳統，主要由3個5月天粉絲團負責。粉絲團與演出商達成了默契，即預留一部分票給粉絲團做團購，原則就是不加價。買到團購票轉讓，也必須原價轉讓。

團票取消後，一些歌迷雖然不能接受，但還是安慰自己在可容納8萬人觀看的鳥巢開6場演唱會，應該能搶到票。但5月9日，演唱會門票開售後，直接秒殺，讓歌迷氣炸。

一些五月天歌迷把矛頭指向演唱會主辦方華樂非凡。華樂非凡表示，今年五月天演唱會熱度較高，搶票人數眾多，並呼籲堅決抵制黃牛票。

事實上，北京官方早有抓黃牛動作，今年4月至6月，北京多部門聯合開展打擊演出票務市場「黃牛」非法倒票的專項整治工作。

4月29日和5月13日，在韓紅演唱會和任賢齊演唱會開始前夕，文旅、公安 、文化執法等部門聯合行動，抓捕非法倒票擾序人員共20人。多部門密切監測、限制和打擊熱點演出二手票在互聯網交易平台上的非法高價轉售倒賣。