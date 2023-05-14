四川高校老師遭妻舉報 誘姦多名女學生 露骨訊息曝光

四川傳媒學院。（取材自微博）

近日網上一女子實名舉報自己的丈夫，四川傳媒學院雕塑 系專業主任、青年雕塑家曾良超在校工作期間多次利用不正當手段引誘女學生發生關係，婚內出軌，引起網路關注。新黃河致電四川傳媒學院，該校紀委工作人員表示，關於此事雙方已報警處理，具體結果需警方調查方可得知。隨後，曾良超妻子張女士更新微博稱，四川傳媒學院紀委已電話回復她，校方已召開相關會議，決定由黨委辦公室領頭，校辦、校紀委、法務將對此事進行聯合調查。

新黃河報導，張女士稱，她與曾良超結婚多年並育有一子。張女士表示，自己生育兩個月之後，在曾良超所住的學校公寓中發現女士耳機、防曬霜、化妝棉等女性物品，在不斷追問之下得知其出軌學生事實。曾良超此後在未取得自己同意的情況下擅自帶走孩子，以此來威脅離婚，獲取自由。

張女士表示，她在網上公開舉報信後，收到很多私信，有幾位女生私信表示，她們之前也曾受到曾良超的性騷擾 ，在被誘騙情況下與對方發生關係，並提供了微信 對話等證據。

從張女士提供的私信內容中看到，有疑似曾良超與學生的聊天記錄，曾表示「給我發照片，我要看美女」、「我之前不喜歡紫色，但在你身上我覺得好看了」、「你不想接受就早點脫身，如果想珍惜這一兩年也行」等，也有其向對方展示露腿照片的對話。

「從目前收到的私信來看，他從多年以前即有此類誘騙學生行為，對方才剛滿18歲，什麼都不懂，在他的誘騙下獻出了第一次。」張女士表示。