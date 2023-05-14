我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加男子家門口突遭槍擊 為護家人引走槍手

開票中／土耳其大選計票1/4 厄多安得票率54%暫時領先

任澤平：中國4月金融數據偏弱 經濟恢復動力不足

中央社台北14日電
任澤平。（取材自新京報）
任澤平。（取材自新京報）

中國知名經濟學者任澤平連日發文分析當前中國經濟，指4月金融數據整體偏弱，先前積壓的需求釋放後，企業融資需求不足，居民中長期貸款下滑，房地產等不少行業仍未走出困境，經濟恢復動力不足。

任澤平12日及13日透過微博發文，引用中國最新的金融數據並作出分析。文中提到，中國4月消費者物價指數（CPI）年增只有0.1%，較預期的0.4%低；4月生產者物價指數（PPI）同年降3.6%，降幅也較預期高。

此外，中國4月份貸款增加人民幣7188億元，社會融資規模增量為1.22兆元，均較3月下降。

任澤平表示，4月物價繼續下滑，社會融資不及預期，當前市場擔憂經濟復甦能否延續，通貨緊縮是否會來臨。但他仍維持經濟處於「復甦初期」的判斷，只是基礎不牢固。

他指出，今年第1季中國經濟出現報復性反彈，但第2季逐漸回歸到平均值，顯示外在推動力減弱，內在動能不足對經濟的影響開始顯現。預計此後基建維持高成長，但房地產業延續分化，服務消費回歸平均值，出口整體承受壓力。

任澤平表示，需要注意中國本輪經濟周期，是短期經濟恢復與長期結構性轉型疊加，供給端不能快速轉化成需求，導致物價低迷、經濟弱復甦、分化式復甦行情可能延續。

他說，當務之急是要全力拼經濟，加大政策力度，發力點在財政積極、貨幣寬鬆、穩樓市小陽春、提振消費、提振民營經濟信心、加大人工智慧新基建投資、穩外貿等。

但任澤平強調，政策不能急功近利，而要表現溫和、兼顧長期與短期，才有利於平滑經濟波動。

他又提醒，要應防止中國經濟二次探底，而這挑戰主要來自因應美歐銀行業危機和經濟衰退衝擊中國外貿、能否降低青年失業率，以及防止通縮及債務循環等。

融資 貸款 房地產

上一則

北京加強多邊外交力道 六國元首本周將相繼訪中

延伸閱讀

中國二手房 4月成交量失色 北京重跌37.3%

中國二手房 4月成交量失色 北京重跌37.3%
投入消費？向理財搬家？中國4月份住戶存款大減1728億美元

投入消費？向理財搬家？中國4月份住戶存款大減1728億美元
中國新能源車出口 4月同比增長8.4倍

中國新能源車出口 4月同比增長8.4倍
貸不出去？4月中國社融增量、新增貸款均遠低於預期

貸不出去？4月中國社融增量、新增貸款均遠低於預期

熱門新聞

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
郭富城妻子方媛(右)與名媛蔡天鳳(左)關係親密。（取材自Instagram）

香港名媛蔡天鳳分屍案 傳是郭富城快速報案助警追查

2023-05-08 05:30
中國與加拿大外交緊張。（路透）

加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施

2023-05-08 20:33

超人氣

更多 >
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度

女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度
徐懷鈺「浪姐4」翻車影片曝光 網秒懂：難怪賈靜雯生氣

徐懷鈺「浪姐4」翻車影片曝光 網秒懂：難怪賈靜雯生氣
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話