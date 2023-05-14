任澤平：中國4月金融數據偏弱 經濟恢復動力不足

任澤平。（取材自新京報）

中國知名經濟學者任澤平連日發文分析當前中國經濟，指4月金融數據整體偏弱，先前積壓的需求釋放後，企業融資 需求不足，居民中長期貸款 下滑，房地產 等不少行業仍未走出困境，經濟恢復動力不足。

任澤平12日及13日透過微博發文，引用中國最新的金融數據並作出分析。文中提到，中國4月消費者物價指數（CPI）年增只有0.1%，較預期的0.4%低；4月生產者物價指數（PPI）同年降3.6%，降幅也較預期高。

此外，中國4月份貸款增加人民幣7188億元，社會融資規模增量為1.22兆元，均較3月下降。

任澤平表示，4月物價繼續下滑，社會融資不及預期，當前市場擔憂經濟復甦能否延續，通貨緊縮是否會來臨。但他仍維持經濟處於「復甦初期」的判斷，只是基礎不牢固。

他指出，今年第1季中國經濟出現報復性反彈，但第2季逐漸回歸到平均值，顯示外在推動力減弱，內在動能不足對經濟的影響開始顯現。預計此後基建維持高成長，但房地產業延續分化，服務消費回歸平均值，出口整體承受壓力。

任澤平表示，需要注意中國本輪經濟周期，是短期經濟恢復與長期結構性轉型疊加，供給端不能快速轉化成需求，導致物價低迷、經濟弱復甦、分化式復甦行情可能延續。

他說，當務之急是要全力拼經濟，加大政策力度，發力點在財政積極、貨幣寬鬆、穩樓市小陽春、提振消費、提振民營經濟信心、加大人工智慧新基建投資、穩外貿等。

但任澤平強調，政策不能急功近利，而要表現溫和、兼顧長期與短期，才有利於平滑經濟波動。

他又提醒，要應防止中國經濟二次探底，而這挑戰主要來自因應美歐銀行業危機和經濟衰退衝擊中國外貿、能否降低青年失業率，以及防止通縮及債務循環等。