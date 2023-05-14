全球唯一表彰 江西94歲護士獲獎 她仍在一線服務

江西省南昌市第一醫院護理部原主任、第39屆南丁格爾獎章獲得者章金媛，榮獲2023年國際成就獎。（新華社）

經過國際護士會與佛羅倫薩南丁格爾國際基金會理事會評選，江西省南昌市第一醫院護理部原主任、第39屆南丁格爾獎章獲得者章金媛，榮獲2023年國際成就獎。

據了解，該獎項是全球護理界及健康領域最負盛名的獎項之一，每兩年頒發一次全球範圍內每次評選出一名護士獲獎者。

新華社報導，章金媛從事臨床護理工作40餘年，擁有30餘項臨床發明，她出生於南昌早年遷居香港 1949年，她得知新中國護士資源相當缺乏後，就說服丈夫帶著年僅6個月的兒子回到南昌，在南昌第一醫院任職自此就再也沒有離開過護理工作。

在很多人眼裡，護理工作沒有什麼創新性，但章金媛卻總是用心鑽研摸索發現新的護理規律，在日常護理工作中，她發現每次護士到病房換被單時，病人總是忍痛離開床位，跑到門外；幾番詢問後，才知道病人是為了避開

換被套時揚起的灰塵，於是，下班回家章金媛抱起被子拆了套、套了拆，終於研究出了內折疊拆鋪床法，至今仍在臨床沿用。

報導指出，這只是章金媛30多項護理工作臨床發明中的一項，她創立的巡迴護理制等理論，還入選護理教科書。

94歲仍活躍在志願服務一線，目標是努力讓更多老人活到100歲，退休 後章金媛仍然活躍在志願服務的第一線，個人累計志願服務時數達26055小時。

報導稱，提及榮獲「國際成就獎」，章金媛表示，「其實我就是一名護士很高興能夠代表中國護理界走向世界，獲此國際殊榮歸功於我們團隊每個人的堅持與信仰」。