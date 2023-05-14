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知名主持人楊瀾潤美？秀證：一直是中國公民

中國新聞組／北京14日電
楊瀾否認移民美國，改國籍。（Getty Images）
楊瀾否認移民美國，改國籍。（Getty Images）

中國資深傳媒人士楊瀾近日被盛傳也「潤」了，移民美國，改國籍，楊瀾日前通過名下實控公司北京陽光天女傳媒有限公司（以下簡稱「北京陽光傳媒」）發聲明闢謠，並曬護照稱自己「一直都是中國公民」。這也讓媒體關注到她的商業版圖，挖出她實控企業逾80家，註冊資金超73億元（人民幣，下同，約10.49億美元），其中註冊資金最多的是杭州一家氫能汽車製造公司，註冊資金10億元。

今年以來，中國網路出現大量網民發文指楊瀾的丈夫和兒子都是美國籍，她移民美國是順理成章。上游新聞報導，5月10日，北京陽光傳媒官方平台發布消息稱，代表創始人楊瀾發聲明闢謠指出，一部分網路自媒體號散布楊瀾國籍的惡意造謠，楊瀾的唯一國籍是中國，各網路平台應及時屏蔽刪撤與楊瀾國籍有關的不實言論。

5月12日，陽光傳媒公司一位工作人員表示：「會追究造謠楊瀾移民海外、改國籍的發布者（法律）責任。」

報導指出，天眼查App顯示，北京陽光傳媒成立於2004年，註冊資本850萬元，法人代表田雷，大股東和公司實際控制人是楊瀾。楊瀾一共控制4個集團：陽光媒體集團、天津光騰碳鏈集團、天津陽光七星集團、海口陽光七星投資集團。

其中，陽光媒體集團的母公司是北京陽光傳媒，楊瀾持70%股權，直接控制集團內12家企業。天津光騰碳鏈集團，楊瀾持91.08%股權，直接控制旗下20家企業。天津陽光七星集團，楊瀾持有88.39%股權，直接控制旗下30家企業。海口陽光七星投資集團，楊瀾持有99%股權，直接控制旗下21家企業。

楊瀾還持有多家管理諮詢公司和文化發展公司股權。楊瀾實控企業一共超80家，註冊資金合計超73億元。其中註冊資金最多的是杭州阿雷斯氫能科技有限公司，註冊資金最少的是北京天女信息科技中心（有限合夥），註冊資金0.1萬元。

網上散布關於楊瀾國籍的不實言論是否會對其名下企業造成影響？重慶執業律師聶煒昌表示，楊瀾作為公眾人物，如果網路傳播關於她本人不實的信息，會涉嫌侵犯她的名譽權，繼而會影響楊瀾名下公司的商譽。在發聲明之後，她可能會採取法律維權措施。

楊瀾曬圖澄清。(取材自微博)
楊瀾曬圖澄清。(取材自微博)

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