南京大學聞海虎團隊 推翻美國室溫超導研究

在聞海虎團隊研究中，在不同壓力下，樣品有了從深藍色、紫紅色到粉紅色的漸變；並且在所有壓力和顏色狀態下，電阻也隨著溫度降低而降低，但沒有出現超導現象。（取材自中國科學報）

在論文初稿貼到預印本網站arXiv後不到兩個月，南京大學教授聞海虎團隊推翻美國室溫超導研究的工作於今年5月11日在線發表在「自然」（Nature）雜誌上。

中國科學報報導，與預印本初稿相比，發表的最後版本提供更多更詳實的數據，論證該镥-氫-氮材料中不存在近常壓的室溫超導。預印本論文當時提交的數據是在低於6 GPa的壓力下，這種氮摻雜氫化镥材料不存在近環境超導性，即常壓下的室溫超導。「自然」雜誌新發表的論文中補充大量新數據，在高達40.1 GPa的壓力下和低至2K，這種材料都不存在超導電性，更談不上常壓下的室溫超導，即所謂環境超導性（ambient superconductivity）。

就在3月8日，美國羅切斯特大學的朗加·迪亞斯（Ranga Dias）團隊發表在「自然」的室溫超導研究稱，其研發的一種镥-氫-氮材料在近1萬個大氣壓（1GPa）下實現室溫超導。

此次聞海虎團隊「自然」論文的發表，直接否定這一結論。如果迪亞斯團隊還想維持其近常壓下室溫超導的結論，就必須給出令人信服的新證據，「但這似乎很難了」，聞海虎說到。

就在3月15日發布預印本論文的同時，聞海虎團隊也聯繫「自然」雜誌，詢問是否可以發表與迪亞斯團隊相反結論的研究結果。在得到肯定回答後，聞海虎當天即向「自然」投稿。

「自然」雜誌本來打算將這篇論文作為Matter Arising Argument （衝突的爭辯）發表，然而聞海虎團隊在回覆三個審稿人的審稿意見過程中，又補了很多高質量的數據，文章內容變得豐富多采，因此「自然」編輯討論後決定最終以研究論文的形式發表。

聞海虎說：「否定一項研究比證明一項研究更難，因為需要從多角度證明你所研究的樣品與被質疑的對像樣品是幾乎一致的。另外要使用精細的測量、大量的數據和分析來進行論證。」

相比之前16頁的預印本論文，「自然」雜誌論文的數據多了很多。聞海虎表示，這些補充主要體現在3個方面：其一，需要更多樣品的測試。其二，需要更嚴謹證明其實驗樣品與迪亞斯實驗樣品一致。其三，需要有對比。

在聞海虎團隊研究中，在不同壓力下，樣品有了從深藍色、紫紅色到粉紅色的漸變；並且在所有壓力和顏色狀態下，電阻也隨著溫度降低而降低，但沒有出現超導現象。