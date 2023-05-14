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柳州苗族元寶山驚現「幽靈草」 摘了馬上香消玉殞

中國新聞組／北京14日電
元寶山上發現的水晶蘭。（取材自南國今報）
元寶山上發現的水晶蘭。（取材自南國今報）

近日，在融水苗族自治縣的元寶山上，護林員發現了一種罕見的植物——它們通體潔白如玉，無葉、無根、無香氣，在暗光下發出晶瑩剔透的誘人光澤，顯得格外與眾不同。經鑑定，這種植物為水晶蘭，因其形態奇異、生境特殊，而被人們稱為「幽靈草」、「冥界之花」等。

南國今報報導，據元寶山國家級自然保護區護林員杜真介紹，這些水晶蘭是在元寶山青雲峰海拔約1800米區域發現的，共有140多株。他在現場拍下照片後，及時向保護區匯報，並查詢確定這些罕見植物的具體名稱和生長特性。杜真還與同事一道在相關區域安裝了紅外攝像頭。

水晶蘭為鹿蹄草科的多年生腐生植物，跟人們熟悉的蘭花不是一類植物。它們通常生長在山坡海拔800至3200米陰冷潮濕的針葉林或針闊混交林中，多為數株聚生，少數獨出，全株高約10到15厘米。

水晶蘭全株沒有葉綠素，因此不能進行光合作用，它們生長在幽暗潮濕的枯枝落葉之間，和其他腐生生物一樣，從死亡的生物體內汲取養分。在千萬年的進化中，水晶蘭的葉子進化成了白色半透明鱗片，如一層薄如蟬翼的紗包裹在潔白的莖上；晶瑩剔透的多重花瓣，看上去像是一朵盛開的玫瑰。

水晶蘭在一年中只有40多天會露出地面，開花結果，完成傳宗接代的任務。如果碰到極端天氣，或者受到環境影響，它們露出地面的時間還會更短。每年有300多天都隱藏在地下，這大概也是水晶蘭令人倍感神祕的原因之一吧。

野生水晶蘭數量極少，已經被列入國家近危級珍稀植物名錄。元寶山國家級自然保護區的工作人員為此也提醒大家，看到水晶蘭千萬不要採摘，因為一旦離開原生環境，它們就無法存活下去，而且採摘下來的水晶蘭，很快也會變黑枯萎，失去觀賞價值。

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