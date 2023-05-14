小區雪松長太高…10年來撬開地磚牆壁 居民苦不堪言

24號樓前的高大雪松。（取材自新民晚報）

上海市普陀區真金路250弄萬里真金苑的多位居民近年來苦不堪言，因為小區裡有4棵雪松樹如「巨無霸」一般擋在了自家的窗前，且20年來越長越高、越長越粗，嚴重影響了通風採光。更讓人憂心忡忡的是，發達的根系竟把居民樓的地磚牆壁弄開裂，給居住安全埋下了隱患。

新民晚報報導，4棵高大挺拔的雪松樹矗立在小區24號樓南側一片公共綠地上。其中有2棵「頂天立地」，已超過一旁的6層高的居民樓，目測有20多米高。大樹不僅個子高，「手臂」也特別長，距離24號樓頂樓居民住處最近的一棵雪松，樹冠離臥室窗戶僅數米之遙，可以預見再過一、兩年，樹枝就能直接「伸進」屋中。

樓道內的地磚破裂。（取材自新民晚報）

居民黃女士說，小區建於20年前，樓下的幾棵大樹由開發商栽種。她住在1樓，由於門口的幾棵雪松長期不修，她家整日曬不到太陽、通不了風，晾曬衣物成問題，只能使用烘乾機。住在頂樓的曾女士也有相同煩惱，大樹擋光擋風已成為不容忽視的擾民問題。且高大松樹在雷雨天易遭雷擊，非常危險。2021年夏天，颱風曾颳倒小區另一邊中央綠地的雪松，砸壞路燈，還好沒人受傷。

現在，這幾棵雪松樹瘋長的根系已經「鑽」進了居民樓內，加劇了地基的鬆動，導致樓道內地磚開裂，部分居民家中的牆面也出現了破損。居民2021年起便要求移栽或者修剪4棵雪松樹，然而10多年過去了卻依然「毫無動靜」。

萬里真金苑。（取材自新民晚報）

李女士是24號樓的樓組長，她說，早在2012年3月，幾號5幢居民樓就對移栽和修剪雪松樹進行徵詢，當時近60戶居民中絕大部分選擇「移栽2棵，剩下保留，移出的空地上種植其他植物」的方案。不過，後來徵詢表遞交至業委會處就沒了下文。

李女士稱，2019年、2020年，她多次找到當時的小區業委會，對方答應提上議事日程，到最後業委會內部還是沒有討論通過。現在，上一屆業委會集體辭職，新一屆業委會還沒有成立，考慮到移植的執行難度較大，花費多、程序複雜，多數業主同意退一步選擇修剪方案。然而，修剪作業也沒有下文。

萬里真金苑所屬的普陀區萬里街道工作人員回覆稱，因季節關係，當前並不適合修剪樹木，需要等到11月左右。新的小區委員會成立後，將盡快安排處理此事。

居民急切希望，相關部門能盡快拿出修剪綠化的時間表和「施工圖」，及時督促啟動方案的審批辦理流程，早日為民解決「雪松之困」。