中國發現新蔥屬植物 天目山的優雅「天目韭」

天目韭的花序。（新華社 ）

大蔥、大蒜、薤白、藠頭、韭菜、洋蔥……這些體有「異香」，讓人又愛又恨的蔬菜 屬於都蔥屬植物。而浙江省的植物學家們經過數年研究，在天目山發現了一種新的蔥屬植物——天目韭。相關學術論文近期在國際知名植物分類學期刊「植物分類」上發表。

新華社報導，這篇論文的通訊作者、浙江自然博物院研究館員徐躍良說，為編纂新版「浙江植物誌」，浙江的植物學家們近年進行廣泛的野外考察。2019年，浙江省森林資源監測中心教授級高級工程師陳征海在杭州市臨安區的西天目山區野外考察，首先發現了這種多年生草本植物。它生長在海拔1000米至1500米的落葉闊葉林下，葉子外形扁平像韭菜、中空像蔥，被初步判斷是蔥屬的新種，並根據發現地命名為「天目韭」。

2022年9月底在西天目山上拍攝的天目韭。（新華社 ）

但是確認新種類需要進一步研究。植物學者們先對天目韭作了形態學分析，發現它具有蔥屬朝鮮薤組的一般特徵。隨後，他們又將天目韭引種到室內，通過DNA 分析，證實它確實屬於蔥屬朝鮮薤組。該組中最為人熟悉的植物，是藠頭和球序韭，但天目韭在葉型、花序、花絲和物候期方面，和「同組」們又有不同。

有別於一般花朵，蔥屬植物的花是長在花莛上的。球序韭的葉子比花莛長，而天目韭的花莛比葉子長。同時，藠頭葉片是具有3到5條棱的圓柱狀，天目韭的葉片和藠頭卻不同。

關於物候期就更有趣了。不少蔥屬植物則是「冬枯型」，冬天枯萎春天生長；但天目韭是少見的「夏枯型」。每年9月，天目山入秋，抽莛開花，在花後期才長葉；待到冬天，萬物凋落時它鬱鬱蔥蔥、生機盎然，直到次年5月才逐漸枯萎。

據報導，徐躍良說，天目韭開花是靠種子繁衍；有的植株的花序上則有珠芽，等花莛枯萎觸到地面，珠芽就落地生根了。

蔥屬植物在全球有1200多種，在中國則有145種。徐躍良說，蔥屬植物更喜寒帶和寒溫帶地區，蔥屬植物在華東華中地區品種不多，此次發現豐富了華東地區的蔥屬植物資源。

帶有珠芽的天目韭植株。（新華社 ）

根據最新的植物分類系統，蔥屬屬於石蒜科，因此，天目韭和水仙花、君子蘭算是「同科」。徐躍良說，當地人冬天偶爾也會採些天目韭來吃，稱作「野韭菜」；同時因為可以彌補冬季草枯花少的不足，它在園林綠化方面也很有前景。