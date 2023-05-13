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不再「折騰」畢業生 中國宣布取消「就業報到證」制度

記者廖士鋒／即時報導
中國官方12日發文取消就業報到證，圖為2020年中國高校本科畢業生就業報到證。（取材自央視網）
中國官方12日發文取消就業報到證，圖為2020年中國高校本科畢業生就業報到證。（取材自央視網）

中國官方12日公告取消行之有年、被稱為重要性等同學位證書的大學畢業生「就業報到證」制度，並宣布此後用文憑或者勞動合約、就業協議書等文件即可辦理入職，同時官方也建立「去向登記制度」，作為高校畢業生的離校必須環節。

中共中央組織部、中國人社部、教育部公安部、國資委等部門12日聯合發布「關於做好取消普通高等學校畢業生就業報到證有關銜接工作的通知」，當中首先提到要「簡化求職就業材料」，包含取消高校畢業生「就業報到證」。嗣後用人單位可憑勞動（聘用）合約、就業協議書（含網簽協議）、普通高等教育學歷證書或其他雙方約定的證明材料，為畢業生辦理報到入職手續，除法律另有規定外，參加工作時間按照畢業生實際入職日計算。

就業報到證在中國具有鮮明的時代背景。據新民晚報消息，中國逐漸脫離計畫經濟後，1986年官方對高校畢業生就業機制進行了改革，「全部由國家包分配」變成「部分包分配」，並有「派遣報到證」為憑，2000年開始，才以「就業報到證」取代原先的派遣報到證。

就業報到證由中國教育部印製，經各省市教育廳簽發，分為上下兩聯，上聯交畢業生本人報到使用（專科、本科生為藍色底，研究生為粉色底），白色底版的下聯由學校裝入畢業生檔案。

就業報到證曾衍生諸多附加功能，包含辦理落戶、檔案投遞、組織關係轉移和戶籍遷移手續、職稱評審、計算工齡、繳納養老金等手續時，都需要提供就業報到證作為憑證。但因其補辦困難，近年來累積許多問題，導致不少畢業生需要奔波母校。

廣州日報則引述相關廣東某高校就業指導中心負責人范老師說，就業報到證重要性等同學位證書，他多年來都不斷告訴畢業生，「藍聯不能丟，丟了寸步難行」。相關專家還表示，在市場化就業環境中，就業報到證已經是「多此一舉」，取消就業報到證，減證便民讓高校畢業生不再被辦證所「折騰」，能讓畢業生的就業之路更加順暢，也有利人才在市場上的自由流動。

公開資料顯示，2023屆全中國高校畢業生預計達到1,158萬人，同比增加82萬人，中國教育部、科技部、人社部等七部門已於年初聯合開展促就業「國聘行動」，措施到6月，宣稱要「千方百計促進高校畢業生等重點群體高質量充分就業」。2023年第一季，中國16到24歲、25到59歲人口調查失業率分別為19.6%、4.3%。

中國官方12日發文取消就業報到證，圖為中國高校本科畢業生就業報到證範本。（取材自...
中國官方12日發文取消就業報到證，圖為中國高校本科畢業生就業報到證範本。（取材自蘇州市人社局官網）

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