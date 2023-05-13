中國人口專家建議給「生娃的人發薪水」 遭網友群嘲

黃文政指出，生孩子應該是份工作，建議「給生孩子的人發薪水」。（視頻截圖）

近日，人口學專家黃文政表示，「生孩子養孩子本身就應該是一個工作，她應該是有收入的」，讓「專家建議給生孩子的人發薪水」話題登上熱搜並引發爭議。媒體評論指出，黃文政原話在強調應該建立有效的生育激勵機制，而不是一味地指責年輕人不生孩子；這其實和廣大網民所呼籲的「直接發錢」是一回事，沒必要還沒看懂原意完就高喊「建議專家別建議」。

綜合媒體報導，近日，全球化智庫特邀高級研究員、人口學者黃文政做客訪談節目，建議給生孩子的人發工資。黃文政表示，「我從來不去催婚，我也不去指責年輕人你為什麼不生小孩， 因為別人面臨很多現實困難。那麼真正的出路在哪裡？要把生育當做工作一樣看待。人的生產生育率越來越低，根源在於整個社會生育機制沒有。 我去做物質生產，我去提供服務我是有收入的。但是我養孩子、生孩子是沒有收入的。 所以現在年輕人不想結婚，也不想生孩子，因為他本身壓力很大，生孩子、養孩子對個人沒有太多好處。只是一個純粹的付出。 那大家當然不願意去生養。生育可能對未來經濟社會發展的貢獻，可能比你隨便做一個人工智能 取代工作的意義更大，那就應該獲得相應的收入」。

這一觀點讓網友驚詫不已，「生孩子當成工作，那誰給發工資？誰給交五險一金？生了不想養能不能」、「有沒有上班下班時間？」種種質疑讓近年原本就被打上「不靠譜」標籤的專家形象，更加雪上加霜。

但也有網友表示支持，「說的沒錯我接這個活」，給全職媽媽也發發工資，「這個必須舉雙手贊成，雖然我是男的。」

極目新聞評論指出，看看黃文政的原話，並不是簡單地說，要刻板地將生育變成一份職業，而是在強調，應該建立有效的生育激勵機制，而不是一味地指責年輕人不生孩子。

專家所說的「將生孩子視為工作」，只是闡述，生育其價值應該也必須得到社會公認和重視。所謂「發工資」其實是要對生育進行真金白銀的物質激勵，要肯定「生孩子」這一行為的經濟價值和社會意義，更要正視年輕人生育所面臨的現實壓力和困境，不要一味地喊口號，而要拿出點實實在在的支持和鼓勵來。