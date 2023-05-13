辛巴直播帶貨導致榴槤變貴? 本人發聲了

網紅辛巴帶貨，被指致榴槤變貴。（取材自南方都市報）

網紅辛巴日前現身泰國 曼谷直播帶貨，有數據稱在直播中售出了超162萬顆榴槤。坊間傳言，有廣州水果商家稱，辛巴直播時封了市場所有的櫃，暫時不賣散戶，目前市場存貨很少，貨源緊張導致價格上漲，「辛巴把跌到19.9元（人民幣，下同，約2.9美元）/斤的榴槤推上了30多一斤」，引來網友質疑辛巴哄抬榴槤價格。官方指尚未發現違法行為；辛巴則稱自己沒有壟斷市場，有人利用他炒作價格。

柳州晚報報導，有不少網友近日在網上反映，最近買榴槤都是20多元一斤的價格，甚至還有19.9元/斤，不過百就能拿下一整個榴槤。然而這兩天傳出「辛巴憑一己之力讓榴槤漲價」，「辛巴導致廣州江南榴槤直接封櫃……」，「最便宜的30多元一斤……」等消息，「辛巴帶貨致榴槤變貴？」等多個相關話題迅速衝上微博 熱搜。

對此，廣州江南果菜批發市場一名商戶稱，辛巴直播時封了市場所有的櫃，暫時不賣散戶。目前市場存貨很少，貨源緊張導致價格上漲。在網上，一些水果批發商戶也發視頻稱：「辛巴把馬上跌到19.9元/斤的榴槤推上了30多一斤......」，「「辛巴一天賣了200萬個榴槤，合計300多條櫃，相當於一級批發市場2到3天的量......」。

據了解，這些傳言被指與近日辛巴現身泰國曼谷進行直播帶貨有關，有數據稱在直播中售出了超162萬顆榴槤。

對此，5月11日，辛巴在直播間回應指出：「我賣我的貨你賣你的貨，我願意賣多少錢賣多少錢，我願意怎麼賣怎麼賣。我一共昨天發了三條櫃，你告訴我怎麼壟斷市場的。你們拿我炒作價格是嗎？到底是誰在炒價格？」

南方都市報報導，5月12日，辛巴團隊再次回應媒體表示，針對此事，辛選不具備市場支配地位也不存在惡意抬高價格行為，不構成壟斷行為。辛巴團隊稱，從銷售量看，結合海關公開數據，2022年榴槤進口總量為82.5萬噸，價值40.3億美元，其中78萬噸來自泰國。辛選此次直播間榴槤銷量約4800噸，即榴槤帶貨量占比僅為0.58%，占比極小，與所謂壟斷相去甚遠。

同時，回應稱，從銷售管道看，辛選提供撮合交易服務，即推薦用戶在合作商家快手小店下單，辛選並未限制合作方和其他銷售管道合作，合作商家也並非中泰榴槤貿易的唯一貿易商，不存在「壟斷榴槤市場」之說。

5月12日，廣州市市場監督管理局對此發布通報稱，經核查，泰國榴槤自3月15日進入銷售旺季以來，江南市場平均每天進場銷售貨櫃100櫃左右（約34.56萬斤），4月底泰國榴槤平均批發售價約為21元/斤，5月以來，平均批發售價最高為23元/斤。受節假日供求關係等影響，該市場的泰國榴槤批發銷售價格略有波動，暫未發現囤積居奇、哄抬物價的價格違法行為。網傳「封櫃」視頻為商戶銷售過程中的宣傳方式。

柳州晚報引述南寧海吉星一位水果商家表示，他們售賣的榴槤主要是從廣州、憑祥進貨，最近價格較為平穩，但「這幾天一件（榴槤）漲了100塊錢左右」，不過榴槤漲價和辛巴沒什麼關係。「沒有這個新聞的時候，（榴槤價格）也不便宜了，可以說今年沒便宜過。」今年榴槤價格比往年貴一兩百塊錢一件，現在一級果要賣到900多到1000塊。價格貴也許是因為果少，都準備結束了。

商家並表示，辛巴賣的榴槤30多元一斤，這個價格其實也有其合理性。「外面零售都要20幾塊錢30塊錢左右一斤，他那個價格，包郵，又是一級果，也是正常的。因為他包你四房（肉）以上，還包你『死包』『生包』全賠，也不算貴，對我們做生意的人來說也是正常的。」