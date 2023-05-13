重慶13歲生自稱開公司有5、6名員工 律師拿法條這樣說…

男學生稱自己開了一間網路科技公司，還有5、6位員工。（視頻截圖）

重慶一名老師以「曬曬我們班的牛人」為題目讓學生們寫作文，意外發現班上一名13歲學生自稱是一家網路科技公司的老闆，且底下還有5、6名員工。視頻讓網友驚訝不已，「13歲學生已是公司老闆」更登上微博 熱搜第一。儘管校方表示經查該學生無企業法定代表人身分，且依法18周歲以上才能合法當老闆，有網友稱「即使是王者代打公司，也讓33歲還在打工的我羨慕」。

長江日報報導，近日一段視頻在中國網路上瘋傳，視頻中，教室裡一名女老師向學生們發問「聽說我們班有一個老闆還開了公司，是誰？」，學生們紛紛轉頭指著一名戴眼鏡的男同學喊他「陳老闆！」。老師問該男學生「陳老闆是你嗎？」，這名男學生承認是他；女老師問他「開了什麼公司？」，這名男生回答是一間網絡科技公司，「還有5、6位員工。」

視頻在網上傳開後，引起大批網友熱議，「小小年紀，大大的老闆啊！」，「天哪，年紀輕輕怎麼做到的！」，「這個氣質，果然當了老闆氣質都和其他小朋友不一樣」，「家長為了捧孩子還真是不遺餘力」。也有人質疑是假消息，「過家家玩的吧，13歲怎麼註冊公司？」，「營銷」，「假新聞吧？」，「家裡有錢加上自己有才吧。」

對此，涉事學校表示，視頻展示的情況正調查中，但確定該學生無企業法定代表人身分。

報導指出，小學生能否當老闆，答案顯而易見。律師表示，註冊公司法人代表有年齡限制，擔任公司法定代表人的，應該是具有完全民事行為能力的自然人，即一般為18周歲以上的成年人。16周歲以上不滿18周歲的自然人，能夠以自己的勞動收入，並能維持當地群眾一般生活水平的，可以認定為以自己的勞動收入為主要生活來源的完全民事行為能力人。

有網友指出，13歲沒有達到法定成年的年紀，無法獨立成立公司或擁有自己的企業，註冊過不去，因此，該公司大概率不是傳統意義上的公司。不過也有網友表示，老闆不一定是法定代表人，也可能是股東。

上海明倫律師事務所律師李亞輝表示，根據中國對於股東的相關法律規定，一般來說股東是沒有進行年齡限制的。如果未成年人或者是沒有民事行為能力人進行擔任股東的話，首先必須是要其監護人來進行同意才能夠擔任該公司相關的股東。且公司法對未成年人能否成為公司股東沒有作出限制性規定。因此，未成年人可以成為公司股東，其股東權利可以由法定代理人代為行使。

對於「13歲已是公司老闆」，有網友覺得不以為然，認為13歲的孩子現階段最重要的事應是把書讀好，不該去兼職經營公司。長江日報評論則指出，一個13歲的學生居然開有一家網絡科技公司，如果千真萬確，應盡可能呵護不要扼殺；別過分擔心這會影響到學業和生活，天然地把孩子和「幼稚無能」聯繫在一起，要大大鼓勵和支持。