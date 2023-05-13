「上海太太」14萬月薪請保母 跪地服務穿鞋、還要長相乾淨？

網傳「上海太太月薪14萬招保姆」的微信朋友圈截圖。（取材自紅星新聞）

近日，網傳一名「上海太太」以月薪14萬元（人民幣，下同，約2萬美元）招聘保母引發熱議。保母服務內容包括跪地給雇主穿脫鞋襪及衣服、洗腳按摩、每日打掃等，還要求保母身高需1米65以上，體重110斤以下，高中以上學歷且長相乾淨等，據傳已招2名保母。行業人士稱「這樣百萬年薪請保母聞所未聞」，但也不排除是某些家政公司的營銷手段。

紅星新聞報導，有網友在社交平台發布了一則「上海太太月薪14萬招保母」的微信 朋友圈截圖顯示，14萬月薪所招聘的為不住家保母，工作時間從早9點到晚9點，服務內容包括給「上海太太」穿鞋、脫衣服等內容，且要求提供「跪地服務」。還要求保母身高需達到1米65以上，體重在110斤以下，高中以上學歷，會唱歌跳舞長相乾淨等等。

據網傳圖中的家政公司表示，該招聘信息屬實。招聘的「中間人」Lisa表示，目前「這名客戶已經以14萬月薪招聘到2位保母。」

據Lisa展示的「14萬月薪招聘保母」的具體要求，該住戶一共招聘了2位保母交替早晚班。按照要求，早班為早上7點到晚上7點，工作內容包括擦地拖地、洗衣服、每日房間打掃以及每三天需要更換一次床單被罩等。此外，白班保母還需為雇主穿襪子、穿鞋；雇主回家前，保母需提前10分鐘站在門口迎接並為雇主脫鞋等。

晚班保母工作時間為晚上7點到第二天早上7點，工作內容包括為雇主洗腳按摩、夜間準備水果或幫雇主倒水、為雇主放洗澡水並對浴室進行清潔打掃等。

按照要求，保母不可上桌吃飯，但中午可以有2小時時間休息。「活不累，但家裡規矩比較多，要和阿姨說清楚。」Lisa在招聘信息中這樣寫道。「其實不好做的，但是阿姨還是努力做想留下來。」Lisa稱。

據該家政公司的官網，該公司隸屬於上海今巢家政服務有限公司，服務客戶主要面對商家、政界、中產階層、500強企業、駐中機構代表等，該公司的阿姨均為持證上崗，並都通過公安 部無犯罪紀錄核查。在官網掛出的招聘信息中，雇主可挑選阿姨、月嫂、管家等類型，月薪多集中在8000至15000元，而雇主可對從業者進行學歷、方言、英語等級，甚至生肖等選擇。

成都市家政服務行業協會會長王小兵表示，「這樣百萬年薪請保母的確聞所未聞」。站在大眾消費和行業正常水平來看，這樣的案例出現的確有可能是某些家政公司的營銷手段，但也不排除其真實存在的可能。

王小兵認為：「無論是要求幫忙換鞋脫鞋，還是要求提前在家門等待，行業內認為，只要未涉及違法要求和明顯的侵權行為，那麼雇主和從業者更多是雙向選擇，如果從業者不介意也無可厚非。」站在保護從業者權益的角度來說，雇主的任何要求都應寫入合同之中，從業者事先也有知情權，如果服務過程中出現違法或違背道德底線的需求，中介還是從業者都有權終止服務。

「不是多給錢就能為所欲為，而是所有要求都應該公開透明，且合理合法，不能踐踏從業者的人格。」王小兵說。

據王小兵介紹，一般而言，行業內提供主流家政服務的價格相差並不大，如月嫂的月薪大概在15000元左右、育兒嫂月薪在萬元上下，而普通家政員工月薪約6000元。

對於是否為噱頭，發布相關消息的家政公司並未正面回應，只表示雇主已經在短時間內完成了高薪招聘。

有網友指出，要求保母跪地服務，有辱家政從業者的人格尊嚴；也有網友直言，作為中介的家政公司，也應在審核從業者資質的同時，對雇主部分不合理要求進行審核，爭取雙方的平等和互相尊重。