央視盤點「讓人討厭的婚禮主持詞」網友：心有戚戚焉

部分婚慶行業應該再提高提高業務能力，了解年輕人的思想，剔除婚禮主持讓人「下頭」的話，才不至於掃興。（取材自大象新聞）

被賦予「愛意」的520、521又快到了，許多新人又將在這天排隊辦理結婚登記、舉辦婚事，象徵永浴愛河。不過如果請到一個讓新人也忍不住要吐槽的婚禮主持，恐怕再怎麼恩愛，一場浪漫婚禮也變得尷尬。這兩天，那些「讓人討厭的婚禮主持詞」引發網友熱議。中國央視整理出「一人一句最討厭的婚禮主持詞」，看得許多人心有戚戚焉。

五月，既有勞動節 小長假，又有520、521這兩個被賦予「愛意」的日子，不少人選擇在五月領結婚證、舉辦婚事。這兩天，那些「讓人討厭的婚禮主持詞」，引發網友熱議。

「一人一句最討厭的婚禮主持詞」、「為啥很多婚禮主持廢話多？」等話題近日在微博 引發話題，這源自於網上有個帖子「一人一句你最討厭的婚禮主持詞」，引來許多網友留言分享自己的經驗。

在留言區裡，其中多數是吐槽各種婚禮套話的內容，比如：「說讓大聲點的，咋滴，主持人年紀輕輕就耳背？」，「你管我媽多會兒抱孫子呢！」等，網友接力分享自己最受不了的婚禮主持詞還有「掌聲不停，接吻不停！」，「不要親這麼久，台下還有小朋友」，「今天！一個家庭失去了女兒！新娘！再看一眼你的老父親吧！」，「新娘明年能讓婆婆抱上大胖孫子嗎？」。

其他還包括：「你願意做新娘的小火牟永遠不出軌嗎？」，「你願意做新郎的美人魚永遠不劈腿嗎？」，「新娘去過新郎家嗎？是白天還是晚上去的？」，「夫妻對拜，誰的腰彎誰做飯，誰先抬頭誰洗碗」，「請戴上你們幸福的手銬」，「新娘在結婚後變成又老又醜的黃臉婆，你還愛嗎？」，「激動嗎？激動你就蹦三蹦！還激動嗎？還激動你就再蹦三蹦！」。

「新娘足下躡絲履，頭上玳瑁光，腰若流紈素，耳著明月璫，好一個雍!容！華！貴！」，「新郎晚上打呼嚕嗎」，「新娘想為男方家生幾胎呀」，「先叫爸還是先叫媽，先叫爸有錢花，先叫媽早當家」等均在網友反感的主持詞行列。

對於一些讓人「下頭」的婚禮主持詞，大象新聞發布評論指出，這類語言讓人尷尬不適，有的囉嗦、強行煽情，有的低俗、擦邊，有的暗含刻板印象。比如「新娘融入新家，再看一眼父母吧」，說得好像女方嫁人就和親生父母斷絕關係了一樣；詢問女方明年能不能讓公婆抱孫子、打算生幾胎，彷彿生孩子就是結婚必須完成的任務，正踩中了年輕人反感催生的「雷點」；一些主持人自以為幽默的套路問題，更是低級笑話。

司儀陷在婚禮主持的老模式裡，不少語言是為了暖場、活躍氣氛，只管讓婚禮顯得喜慶、熱鬧，卻沒顧及當事人的感受。有些婚禮主持詞，甚至還延續著「重男輕女」、「嫁出去的女兒潑出去的水」等糟粕思想，完全落後於時代發展。

當代年輕人的婚戀觀在「革新」，他們希望婚姻裡雙方平等、相互尊重，不希望在家務、財務、生育方面被施加壓力、製造矛盾，更不希望個人私事被過度關注。不懂新時代婚戀觀的婚禮主持人，不是一個好司儀。部分婚慶行業應該再提高提高業務能力，了解年輕人的思想，剔除那些讓人「下頭」的話，才不至於掃興；革新觀念，讓專業素質跟上時代潮流，才能給客戶一場「體面」的婚禮。