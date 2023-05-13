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董明珠捧她接班？ 孟羽童曝月薪沒過萬 已離開格力

中國新聞組／北京13日電
董明珠曾說要將孟羽童培養成第二個董明珠。（取材自微博）
董明珠曾說要將孟羽童培養成第二個董明珠。（取材自微博）

曾被格力電器董事長董明珠力捧為「接班人」的女孩孟羽童月薪沒過萬元的話題衝上微博熱搜第一，目前孟羽童已經離職。

來源：YouTube

2021年7月，在「初入職場的我們」節目中，孟羽童獲轉正名額，並得到董明珠盛讚，稱其符合接班人標準，被收入麾下成為秘書，董明珠後來並表示「要將孟羽童培養成第二個董明珠。」

據界面新聞報導，孟羽童的職業起點看似比絕大多數人要高。但事實上，作為一個初出茅廬的新人，孟羽童仍是從基礎工作做起。她在視頻中透露薪資情況，「其實我的工資和格力應屆大學生的水平是一樣的，基本上在五千到一萬塊錢這個區間內。 」此前外界曾傳言董明珠對其開出了百萬年薪，但只有12萬元為基礎薪資，其餘則是績效與銷售達標後的效益工資。她也在視頻中否認了百萬年薪的說法。

每日經濟新聞報導，孟羽童11日在微博發視頻稱已從格力離職。孟羽童對董總表示感激，下一個階段準備繼續讀書，申請研究生。

格力方面並未透露孟羽童離職的具體原因。不過，孟羽童在個人微博曾兩次對外表示，工作強度太大。曾表示，已經連續兩個月沒有完整休息的周末，有時工作時長21個小時，人的極限就是可以不斷被挑戰。

據藍鯨財經報導，李國慶在社交媒體的視頻中談及孟羽童辭職一事時表示，自己之前就說過早晚會辭職的。孟羽童遇到董明珠是遇到良師，願意給她當墊腳石。在職期間肯定有MCN機構來找她簽約，以孟羽童現在的IP簽約費保底400萬，以後也可能變2000萬，這是年輕人的選擇，無可厚非。

李國慶此前稱，董明珠揚言要把自己的女祕書培養成第二個董明珠，這一看就是炒作，目的就是為了直播帶貨，要自己孵化網紅。

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