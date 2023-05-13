汶川大地震15年 108「羅漢娃」長大了 該撕掉標籤?

2011年，羅漢寺豎起一塊地碑，按出生順序刻上了108個羅漢娃的名字，詹震倪排行第六。(取材自三聯生活周刊)

2008年汶川大地震 後每逢5月12日，都有人想起當年在什邡市羅漢寺中誕生的108個孩子；15年來，這群「108羅漢娃」們的現況如何？據媒體追蹤，那場地震仍以各種方式影響著他們的人生。有些孩子和家人選擇接受這種「非比尋常」，也有人不想再被關注。而當時開放寺廟接生的素全法師則希望孩子們忘掉自己是「羅漢娃」，因為不該在他們幼小的心靈裡增加格式。

北京 青年報報導，15年前突來的8.0級大地震，四川什邡羅漢寺住持素全法師冒著他人提出的「破戒」質疑，將當地產婦們請進寺廟，將禪房變為臨時診室。近3個月有108個孩子在寺內出生，15年過去了，這些「羅漢娃」已經成為了少年少女。

家長龍沙沙說，其實自從10周年之後，「羅漢娃」以及家長們之間的聯繫少了很多。不少「羅漢娃」從小會在一起玩，但長大有了自己認識的好朋友，部分「羅漢娃」間的關係相比小時候顯得淡一些了，「有時候我們家長們在一起聚餐聊天，孩子們雖然坐在一個桌子上，卻不會怎麼聊天了。」

一些「羅漢娃」也開始主動脫離「羅漢娃」的標籤。此前有媒體記者表示，一名「羅漢娃」曾婉拒記者採訪，其母親坦言孩子「不想讓自己在人群中顯得那麼特殊」。

不過這些孩子和羅漢寺的緣分是剪不斷的。龍沙沙說，她的孩子會不自覺地選擇路過羅漢寺的路，特意向羅漢寺那邊看一眼。一些家長也會時不時帶孩子回羅漢寺見見素全法師等人。這對於我們來說形成了一種『剛需』。我們會帶著女兒回去看看，告訴她應該如何感謝這個社會。」家長羅文松說。

15年過去了，如今的「羅漢娃」已經走向了多地。「今年5月12日正是孩子們忙著中考的時候，也許等孩子中考結束之後，我們一些熟識的家長會帶著孩子們聚一聚，回憶一下那段時光和這份來之不易的緣分。」龍沙沙說。

不過，三聯生活周刊報導，當年在什邡市羅漢寺生下兒子張弘揚的母親楊啟菊，則對讓孩子掛上「羅漢娃」標籤，放到聚光燈下活動，心懷警惕。她說，除怕耽誤學習，更重要的是不希望孩子因為這些活動而生出優越感。