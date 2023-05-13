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發出汶川地震第1聲求救 那部衛星電話成國家一級文物

中國新聞組／北京13日電
當地唯一一部海事衛星電話。(取材自海報新聞)
當地唯一一部海事衛星電話。(取材自海報新聞)

15年前，汶川大地震發生後，汶川與外界完全失聯，正在電信公司上班的劉道彬，冒著餘震衝進房屋搶出了當地唯一的1部海事衛星電話，向外界發出第一道求救信號。大地震之後，劉道彬覺得自己最大的變化就是心態。「以前我斤斤計較，喜歡抓著一件事不放，現在看開了，和生命比起來，這些都不重要。」

海報新聞報導，15年過去了，今年54歲的劉道彬仍能清楚地記得當時撥通電話的每一個時間點。2008年5月12日14時28分，正在汶川電信公司三樓機房工作的劉道彬突然感受到強烈的震感，他蹲在座位旁躲避，眼前的地板像波浪一樣晃動。

震動稍減弱後劉道彬跑了出去。按照公司應急預案，他應立即向上級單位阿壩州電信公司報告。但信號已中斷，在另一棟樓一層充電的海事衛星電話成了唯一的希望。當時這棟樓已出現明顯裂痕，劉道彬往回跑的時候，有同事喊住他。劉道彬回了句「海事衛星電話還在裡面」，便衝進大樓。

花不到五秒，劉道彬就拿到了電話。下午2時32分，劉道彬向監控中心撥了第一通電話，無法接通，接下來的八分鐘裡，他打了近20個電話，終於，在2時40分，電話被接通了。

「汶川地震了，地震了，通信全阻了，大樓還沒倒，但是牆體已經出現了裂縫。」這段僅有十秒的對話成了汶川向外界發出的第一聲求救。正是由於這通電話，才有了後來的解放軍空降部隊空降汶川。

2009年，汶川縣電信公司將這部海事衛星電話捐給汶川特大地震紀念館。2015年，經四川省文物鑑定專家委員會鑑定評級，這部衛星電話被評定為國家一級文物。

汶川地震冒著餘震衝進房屋搶出了當地唯一一部海事衛星電話，發出求救信號第一人。(取...
汶川地震冒著餘震衝進房屋搶出了當地唯一一部海事衛星電話，發出求救信號第一人。(取材自海報新聞)

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