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科幻變現實 中國首條懸掛空空軌試乘 最多可坐220餘人

中國新聞組／北京13日電
光谷空軌9日在武漢試跑。(新華社)
光谷空軌9日在武漢試跑。(新華社)

科幻變成現實！中國首條懸掛式空中軌道列車——光谷空軌11日試乘發車，該列車最高運行時速60公里，最多能容納220餘人。

來源：YouTube

央視新聞報導，空軌全稱為「懸掛式輕型空中軌道」，其列車懸掛在單型軌道下方，將地面交通移至空中，屬於立體型交通，擁有獨立路權，不受地面其他交通工具和行人干擾，是一種綠色低碳的城市軌道交通新制式。光谷空軌列車造型以「科技之翼」為創意，色彩為「科技藍」，整體設計充滿科幻感。該列車最高運行時速60公里，最多能容納220餘人，同時可在二至六節車廂之間靈活編組，適應不同客流的運輸需求。

澎湃新聞報導，身處進站口，只見安檢票檢融為一體，具有金屬探測、體溫檢測、票卡處理，聲、光、語音提示等功能。「這是新技術新設備，安檢票檢一體機在光谷空軌全線全站應用，在國內尚屬首例。」武漢光谷交通公司設備系統總監王安軍說。

光谷空軌9日在武漢試跑。(新華社)
光谷空軌9日在武漢試跑。(新華社)

中鐵11局光谷空軌項目經理錢康介紹，光谷空軌一期工程，線路全長約10.5公里，設站六座，六大車站「一站一景」，與周邊自然景觀融為一體。

此外，光谷空軌應用飛輪儲能係統回收並儲存列車製動時產生的多餘能量，既能用於支撐系統網壓，又可在列車啟動、加速等電流需求增大的場景下釋放儲存能量，可實現牽引能耗節約15%。

光谷空軌列車預計在今年內開通運營，將成為中國首條開通運營的空軌線路，對於打造流動的「空中觀景平台」，探索綠色低碳城市軌道交通新形勢有重要意義。

光谷空軌9日在武漢試跑。(新華社)
光谷空軌9日在武漢試跑。(新華社)

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