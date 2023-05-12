不是糧食就不給種 湖南農管強剷生薑要求改種稻

農管到農民的田邊要求剷除已種的生薑。(取材自微博)

「城有城管，農有農管」，農管執法今年來已多次引發爭議。湖南日前傳出農民種植的生薑被當地政府鏟除，現場畫面經傳播後引發關注。有網友不滿農管不顧農民哀求強行鏟薑，當地政府則解釋事關耕地非農化、非糧化的治理，該地屬基本農田，生薑不屬於糧食安全範圍作物，必須要改種水稻。

湖南郴州桂東縣的一位農民承包了1.5畝土地種下生薑，期盼著豐收盈利。日前田裡來了10多名鎮政府人員和農管。在一番激烈的言語衝突後，農管強行將生薑剷除，並稱「生薑不屬於糧食作物，必須改種水稻，否則就是違規占用耕地」。

繼城管之後，多地農村出現「農管」。「農管」的全稱是「農業綜合行政執法部門」，設立在市級或者區（縣）級地區，主要在維護農民合法權益。但不少網民抱怨稱，農管不僅禁止農家魚塘四周種玉米、不准村裡養雞養鴨，甚至還要求不能自己種的樹上晾曬衣被，否則就強行沒收銷毀。「農管」成了「村霸」，讓民怨炸鍋。

有網友將鏟除生薑一事與農管執法相聯繫，但據財新網了解，這事件源於桂東縣農業農村局與鄉鎮的聯合整治行動。

桂東縣農業農村局人士表示，為確保國家糧食安全，各級政府都下達了穩定糧食生產和耕地非農化、非糧化專項整治的通知。2022年桂東縣已經行相關宣傳，「他種生薑的地屬基本農田，薑和水稻種期重合，種了薑就沒辦法種水稻，農民不聽勸阻，政府工作人員就把薑給拔了」。

但在很多農村地區，不僅是種植生薑等，其他蔬菜 和中藥材類經濟作物的種植也存土地非糧化問題。一些地方政府既要完成耕地保護任務，又要保障農民的經濟收益，難以做到公私兼顧。

界面新聞引述專家意見指出，「防止耕地非糧化意見」要求永久基本農田重點用於發展糧食生產，但並未禁止種植蔬菜類等經濟作物；並且，土地管理法規定，蔬菜種植基地應該被劃為永久基本農田，因而在基本農田中種植蔬菜「是可以的」。

專家說，對於種植蔬菜可能影響其他糧食作物的種植，這需要地方政府主管部門協調優化糧經作物種植結構，而不是簡單地採取「一刀切」的禁止措施來限制農民種植蔬菜類農作物。