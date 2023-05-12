「董明珠接班人」離職了 曾怨1天工作21小時

2021年，格力電器董事長董明珠（左）透過電視選秀節目，將孟羽童（右）招聘為秘書。（取材自驅動中國）

「董明珠接班人」孟羽童離開格力了。格力電器旗下直播間「明珠羽童精選」已更名為「格力明珠精選」，該直播間頭像由董明珠孟羽童二人合影變為董明珠個人照，帳號也刪除了孟羽童出鏡的視頻。孟羽童離職原因沒有公開，但她曾表示自己一度連續工作21小時，令外界猜測是否與工作壓力有關。

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每日經濟新聞報導，孟羽童1998年出生，保送浙江大學西班牙語系，在被保送後，她曾多次參與綜藝節目。快科技報導，2021年，格力電器董事長董明珠透過電視選秀節目，將孟羽童招聘為秘書，並稱符合接班人的標準，董明珠還曾公開表示，要將孟羽童培養成第二個董明珠。

第一財經日報報導，當時董明珠也曾在公開場合高調介紹她的新任秘書孟羽童。種種跡象向外界傳遞了這樣的信息：董明珠想在她自己之外，為格力電器打造一個更加年輕的IP，加碼格力直播電商，並讓品牌年輕化。為此，格力電器甚至在抖音 開設「明珠羽童精選」的直播間。

不過，2022年，孟羽童逐漸淡出格力電器的直播工作。她曾經在直播中力推格力小家電，但是從財報看，格力電器小家電業務2021年、2022年增長並不明顯。

九派新聞報導，業界都明白，孟羽童從來就不是董明珠的接班人。董明珠當年從南京南下珠海，在格力是從基層銷售員做起的，經過十多年磨練，才被召回總部，後來再從總裁到董事長。一位初出茅廬的大學畢業生不可能就馬上被定為年營收 近2000億元人民幣(約288億美元)上市公司董事長的接班人。

報導擅長營銷的董明珠，不過是想在她之外，為格力電器打造一個新的年輕IP，服務於格力的直播帶貨和品牌打造罷了，「董明珠秘書」只是給孟羽童的一個光鮮抬頭而已。

孟羽童準備申請研究生，繼續讀書。(取材自微博)

葉羽童11日PO文指，準備申請研究生，繼續讀書。不過據企查查顯示，孟羽童疑似成立個人工作室，經營範圍包含內容製作。