京東集團再度換帥 許冉任CEO 劉強東料再掌舵

許冉升任京東集團執行長。(取材自京東官方公眾號)

時隔一年，中國電商 巨頭京東集團再度換帥。京東集團11日宣布管理層變動，首席財務官（CFO）許冉升任執行長（CEO ），負責集團各業務的日常運營和協同發展，向京東集團董事會及主席劉強東彙報。她也將成為中國電商行業中唯一的女性CEO。

去年4月7日，京東宣布徐雷接替劉強東擔任CEO，但僅過一年就再次「換帥」。徐雷因個人原因提出退休 申請已獲董事會批准。有中媒揣測，隨著徐雷退休，一度退居幕後的劉強東或許將更多出現在業務前線，領導京東新一輪組織變革。

許冉於2018年7月加入京東集團。於2018年7月至2020年5月，除擔任京東零售的首席財務官外，亦先後兼任集團財務和集團稅務的部門負責人。

許冉擔任京東集團首席財務官期間，帶領團隊完成了達達、德邦、中國物流地產等上市公司的併購，京東科技的業務重組，進一步完善京東集團業務的戰略布局；在融資交易方面，推動主導京東集團香港二次上市，京東健康、京東物流和京東倉儲設施公募REITs的分拆上市等。